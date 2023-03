¡Se robó la noche! El emotivo abrazo entre Harrison Ford y Ke Huy Quan 40 años después de Indiana Jones

Uno de los momentos más sorpresivos de la historia reciente de los Óscar se vivió durante la ceremonia de este domingo, cuando la aclamada cinta de ciencia ficción Everything Everywhere All At Once se hizo con el galardón a Mejor Película. Sin embargo, durante la entrega del premio ocurrió otro suceso que se robó la atención de los espectadores: el abrazo entre una de las estrellas de la cinta, Ke Huy Quan, y el actor Harrison Ford.

Para aquellos a quienes no les suena el nombre del vietnamita, Quan ha sido conocido durante la mayor parte de su carrera por el personaje de Tapón, el joven compañero de aventuras de Indiana Jones que pudimos ver en El Templo de la Perdición (1984).

El actor tenía apenas 12 años cuando saltó a la fama con aquel rol, pero desde entonces su carrera había ido cuesta abajo, al punto de que se vio obligado a abandonar la industria a inicios de los 2000. El mismo Quan relató en algunas entrevistas promocionales para Everything Everywhere All At Once que pasó gran parte de sus veintes esperando la llamada de su agente junto al teléfono, pero la llamada nunca llegó:

«Veía un callejón sin salida. No vi un camino fácil para mí. Pensé que no era lo suficientemente guapo, no era lo suficientemente alto, simplemente no había muchas oportunidades para los actores asiáticos», declaró Quan en una entrevista.

Sin embargo, tras dos décadas alejado del cine, la suerte finalmente le sonrió al actor: motivado por el aumento en producciones asiáticas en Hollywood, en 2020 Quan decidió presentarse al casting de Everything Everywhere All At Once para interpretar al esposo de la protagonista. Dos semanas después, llegó la llamada que había estado esperando durante veinte años: el papel era suyo.

En la premiación del domingo, Quan subió al escenario en dos ocasiones: la primera fue para recoger el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel de Waymond; la segunda, para celebrar el galardón a Mejor Película para Everything Everywhere All At Once.

«Mi mamá tiene 84 años y está en casa viéndome. ¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!», gritó emocionado Quan durante su discurso de aceptación.

«Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados y, de alguna forma, he acabado aquí, en el mejor escenario de Hollywood. Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, durante 20 años, me dijo que algún día llegaría mi momento. Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido. A todos vosotros ahí afuera, por favor mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo», señaló.

Más tarde, cuando Everything Everywhere All At Once se coronó como Mejor Película, Quan se encontró con su antiguo compañero de elenco, Harrison Ford, quien había sido el elegido para dar a conocer la cinta ganadora. Ambos actores se fundieron en un emotivo abrazo que se volvió viral en redes sociales.

A continuación te dejamos las reacciones de las redes sociales al emotivo momento que se vivió en los Óscar 2023.

Entendiendo tanto a Ke Huy Quan si Harrison Ford me entregara un premio (encima un Oscar)!! ❤️ pic.twitter.com/BmpuWL4AUF — 🗡️ (@__nessita) March 13, 2023

esto es lo más bonito que vais a ver hoy 🥹



después de que EEAAO ganara el #Oscars a Mejor Película, Ke Huy Quan y Harrison Ford se abrazan de esta forma 💓pic.twitter.com/fJ4N1RweA9 — Diego Alonso (@_diegoalo) March 13, 2023

Esto es amor por tu compañero de trabajo.



Ke Huy Quan abrazo con todas sus fuerzas a Harrison Ford por el reencuentro de Indiana Jones.



Aquí podemos ver a Tapón reencontrarse con Indy.#Oscars #Oscars23 #Oscars2023 #Oscars95pic.twitter.com/rTx37ifmui March 13, 2023