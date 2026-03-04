Se sepulta la última oportunidad de aprobar Sala Cuna Universal bajo el Gobierno de Boric

La Cámara Alta excluyó el proyecto de sus tablas finales para esta semana, dejando la emblemática promesa social en manos de José Kast.

En la reunión del Congreso realizada este lunes, los senadores decidieron no incluir el proyecto de Sala Cuna Universal en las últimas sesiones de debate previo al cambio de mando. Pese a que el Presidente Gabriel Boric realizó un desesperado llamado para sesionar de forma extraordinaria, la oposición cerró la puerta al trámite antes del 11 de marzo.

El 1 de marzo el actual mandatario llamó a que “saquemos el proyecto de sala cuna esta semana para Chile. Se puede, depende de voluntad política”, intentando forzar una votación que finalmente no ocurrirá. Boric acusó que la negativa de la UDI responde a un «gallito político» para evitar que su gestión culmine con este avance social, apuntando directamente a las maniobras de los comités parlamentarios.

La última oportunidad se esfumó luego de que la Comisión de Educación, presidida por el senador Gustavo Sanhueza (UDI), no citara a sesionar a tiempo debido a un viaje a Panamá. Este hecho fue calificado por La Moneda como una «excusa inventada» para dilatar el proceso y asegurar que el beneficio sea promulgado y firmado bajo el sello del próximo gobierno republicano.

Desde el Partido Socialista reconocen que es «prácticamente imposible» revertir el calendario legislativo en los pocos días que restan de mandato. El senador Juan Luis Castro lamentó que la derecha no diera la aprobación para concretar el acuerdo técnico, señalando que la estrategia de la oposición fue asfixiar los tiempos administrativos hasta volver inviable la votación en sala.

Por su parte, la UDI defendió la exclusión del proyecto argumentando que el Gobierno intentó legislar «a matacaballo» tras mantener la iniciativa durmiendo durante dos años en el Congreso. Aseguran que el diseño actual tiene fallas en su financiamiento y que no permitirán una «bomba de humo» para tapar las polémicas que marcaron el cierre de la administración.

Con el Congreso enfocado ahora en el traspaso de mando, la Sala Cuna Universal queda oficialmente postergada para la presidencia de Kast. En el futuro oficialismo ya celebran que será el líder republicano quien realice las rectificaciones finales a la ley, despojando a Boric de lo que habría sido uno de sus legados más significativos para las mujeres trabajadoras.

Esta derrota marca el fin de la agenda social de La Moneda, que no logró quebrar el bloqueo de una oposición. Ahora, el destino de la fibra óptica y el cuidado infantil dependen del nuevo Gobierno, dejando a la administración de Gabriel Boric con una promesa que, pese a los esfuerzos, no alcanzó a ver la luz.