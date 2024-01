SEC advierte que cortes de luz preventivos por altas temperaturas son ilegales

Durante esta semana se había dado a conocer un comunicado emitido a mediados de enero por parte de la Sociedad Austral de Electricidad Sociedad Anónima (Saesa), en el que se detallaba la iniciativa por parte de la empresa de cortar el suministro, cuando las temperaturas sobrepasen los 35 grados. Lo que generó que la Superintendencia de Electricidad y Combustible tuviera que aclarar que dichos cortes no son válidos por normativa.

En entrevista con CNN, la superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza, aclaró que, aunque se haya sacado un comunicado advirtiendo a los usuarios la posibilidad de no contar con el servicio de manera continua, “la normativa no lo permite, no está contemplado, no se debe hacer. No existe este tipo de cortes preventivos, lo que sí existe, es cuando es inminente una situación de accidentabilidad de incendio o de riesgo de las redes”.

En la misma línea, la superintendenta agregó que, la empresa que cubre las regiones de la Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, que está advirtiendo sobre estos cortes de luz, lo hace actuando de manera ilegal, “por lo tanto se expone a una multa que van hasta 10.000 UTA (Unidad Tributaria Anual)”, la que superaría los 7 mil millones de pesos.