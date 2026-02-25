SEC multa con $8.350 millones a dos eléctricas por el mega apagón y eleva las sanciones a más de $29 mil millones

El organismo fiscalizador determinó responsabilidades en la falla que dejó a oscuras al 98,5% del país, estableciendo sanciones millonarias contra CGE Transmisión y Engie Energía por graves falencias en sus sistemas de respaldo.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) continúa despejando las responsabilidades administrativas y técnicas detrás del mega apagón que afectó a casi la totalidad del territorio nacional el pasado 25 de febrero de 2025 y aplicó sanciones económicas contra dos empresas clave del sistema de transmisión, elevando la cuenta total de las multas a los 29 mil millones de pesos.

Según confirmó la SEC, las empresas CGE TRANSMISIÓN y ENGIE ENERGÍA fueron multadas con un total de 120 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Este monto, que supera los 8 mil 350 millones de pesos, responde a la responsabilidad directa de ambas compañías en la cadena de fallas que provocaron la interrupción del suministro eléctrico que dejó sin luz al 98,5% de la población durante varias horas.

El desglose de las sanciones, detallado por el ente fiscalizador, es equitativo para ambas empresas. Cada una deberá enfrentar una multa de 60 mil UTM, equivalentes a unos 4 mil 176 millones de pesos por compañía. La causa central de estas nuevas sanciones radica en la falta de mantenimiento de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA, una falla crítica que, según la investigación, impidió una respuesta oportuna y contribuyó a la magnitud y duración del apagón.

Estas millonarias multas no constituyen un hecho aislado, sino que se suman a un paquete de sanciones anunciado recientemente. Tal como se informó el pasado viernes 20 de febrero, la SEC ya había aplicado duras medidas contra otras empresas del sector.

En esa ocasión, se dieron a conocer las multas de 180 mil UTM para INTERCHILE; 80 mil para TRANSELEC; y 50 mil para ALFA TRANSMISORA. Además, en una arista que apunta a la gestión central del sistema, se sancionó con 300 UTM a cada uno de los Consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.

Con la incorporación de las nuevas sanciones a CGE y Engie, la investigación ha permitido, hasta el momento, aplicar multas por un acumulado que supera los 29 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los procesos sancionatorios más significativos en la historia reciente del sector eléctrico chileno.

Investigación en curso y nuevas sanciones a la vista

La autoridad sectorial ha sido enfática en señalar que este proceso de indagación no ha concluido. La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, explicó en detalle el contexto de estas nuevas sanciones y el estado del proceso investigativo.

“Estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación”, sostuvo, citada en un comunicado de prensa.

La autoridad explicó la complejidad del proceso que llevó a determinar las responsabilidades de las empresas sancionadas.

“Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los Consejeros del Coordinador”, indicó.

La investigación, lejos de archivarse, mantiene abiertos varios frentes. La propia jefa de la SEC advirtió que el proceso aún no se cierra, lo que deja la puerta abierta a nuevas sanciones económicas «contra las empresas que ya se encuentran con formulaciones de cargo, desde agosto del año pasado, por su presunta responsabilidad en este caso», detallò el comunicado oficial.

Finalmente, en un gesto hacia la ciudadanía y la prevención, desde la Superintendencia realizaron un llamado a mantenerse informados