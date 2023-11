Secretario general ONU agradece a Chile por visita a la Antártica y señala estar impresionado por efectos del cambio climático

Imagen portada: Antonio Guterres en la Antártica (Foto: Presidencia)

Antonio Guterres en la Antártida

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, junto a una comitiva del Gobierno chileno encabezado por el presidente, Gabriel Boric, recorrió instalaciones en la Antártica. Durante la travesía, abordaron los impactos del cambio climático y las acciones emprendidas por el país en este ámbito.

Este sábado, finalizó la expedición y el Secretario General de la ONU, expresó lo siguiente: “Quiero agradecer al Presidente Boric y al gobierno chileno, por la oportunidad inolvidable que me han proporcionado no solamente de visitar Antártida pero de constatar en Antártida los dramáticos impactos del cambio climático sobre Antártida, pero no olvidemos que lo que pasa en la Antártida no se queda en Antártida. Los impactos en la Antártida son impactos en todo el mundo y los sistemas de corrientes marítimas de Antártida tienen una influencia sobre el clima de todo el planeta”.

Guterres también indicó: “Quiero rendir homenaje a las científicas y los científicos chilenos que están haciendo una labor muy importante para profundizar el conocimiento sobre lo que pasa en la Antártida en cooperación con muchos otros científicos de otros países. Son un ejemplo de cooperación internacional que debería ser algo que los responsables políticos en un mundo tan dividido y con tantos conflictos deberían saber reconocer”.

Sobre sus impresiones, el secretario General de la ONu, dijo: “Yo me quedé muy impresionado con la información de que la plataforma de hielo alrededor de la Antártida en septiembre medía 1,500 kilómetros cuadrados menos que la media de los últimos años – un área equivalente a Portugal, España, Francia y Alemania juntos (…) Y me quedé también muy impresionado con la información de que el hielo se derrite en Antártida como en Groenlandia tres veces más rápido que hace algunas décadas en los años noventa”.

Dijo asimismo, Guterres: “Hay que salir de aquí con una voluntad reforzada y con una energía reforzada para la COP en la que voy a participar dentro de algunos días en Dubai y llamar a los responsables políticos a nivel global que tienen que asumir sus responsabilidades contra el cambio climático para salvar la Antártida y para salvar el planeta y decirles que es absolutamente esencial que en esta COP se decida: más ambición en mitigación y más ambición en justicia climática. Y decirles que es esencial que se decida que se debe triplicar para el 2030 las soluciones de energía renovable y duplicar la eficiencia energética”.

También indicó: “Y sobre todo que es necesario un acuerdo para poner fin en una fecha adecuada con el objetivo de 1.5 grados, poner fin a los combustibles fósiles en sus utilizaciones (…) Esto me permitió ganar una energía reforzada y una voluntad reforzada para luchar en Dubai contra el cambio climático y a favor de la solución de la humanidad de sus responsabilidades para salvar el planeta lo que quiere decir también para salvarse a sí misma”.

Reiteró los agradecimientos a Gabriel Boric: “Muchas gracias señor presidente”.

