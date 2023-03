Selena Gómez defiende a Hailey Bieber y pide que paren el odio y amenazas de muerte

La cantante de origen estadounidense, Selena Gómez, se dirigió a sus redes sociales oficiales para publicar un mensaje en el que pide que se acabe con los mensajes de odio y las amenazas de muerte contra la modelo Hailey Baldwin.

En horas de la mañana de este viernes, la famosa intérprete se pronunció con una contundente declaración para exigir el fin del odio contra la ahora esposa de Justin Bieber, quien fuera su pareja hace unos años.

Aunque no es la primera vez que la cantante la defiende de aquellos fans que no superan el matrimonio entre Hailey y Justin, sí es la primera vez que Selena Gómez la menciona explícitamente.

“Hailey Bieber se acercó a mí y me hizo saber que ha recibido amenazas de muerte y una negatividad tan odiosa. Esto no es lo que yo defiendo. Nadie debería tener que experimentar el odio o la intimidación. Siempre he abogado por la amabilidad y realmente quiero que todo esto se detenga”, escribió a través de sus historias en Instagram.

Selena también comenzó a seguir a Hailey en Instagram como una muestra de apoyo, según reseña ElImparcial.