“Sello Artesanía Indígena”: Distinguen 12 obras de exponentes de tres pueblos originarios de 7 regiones de Chile

Sello Artesanía Indígena Celebra una Década Premiando 12 Obras de Tres Pueblos Originarios

Como parte de la VI Feria Nacional de Artesanía, este jueves 18 se realizó en la Plaza de la Constitución la premiación de la décima versión del Sello Artesanía Indígena, reconocimiento que este año conmemora una década de trayectoria y que en esta edición distinguió 12 obras creadas por artesanas y artesanos de siete regiones del país, representantes de los pueblos Aymara, Mapuche y Rapa Nui.

El reconocimiento es otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente Chileno del Servicio Nacional del Patrimonio Cultura, en colaboración con el Programa de Artesanía UC y el área de Artesanías de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

“Como parte de la inauguración de este encuentro, hoy también estamos realizando la ceremonia de premiación del Sello de Artesanía Indígena 2025, reconocimiento que cumple 10 años de vida. Esta distinción ha sido clave para fortalecer la recuperación, transmisión y proyección de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios y reafirmar el valor cultural, artístico y patrimonial de la artesanía indígena en Chile”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Sobre el Sello Artesanía Indígena

Desde su creación, el Sello Artesanía Indígena ha tenido como propósito fortalecer la revitalización y proyección de los conocimientos y las técnicas artesanales tradicionales, así como incentivar la difusión de las obras galardonadas como manifestaciones auténticas y distintivas de las culturas de los pueblos indígenas presentes en Chile. A 10 años de su implementación, el reconocimiento se consolida como una política pública intercultural orientada a la valoración, visibilización y continuidad de estos saberes.

Al respecto, el subdirector nacional de Pueblos Originarios y Tribal Afrodescendiente Chileno, José Ancan, señaló que “en estos 10 años del Sello Artesanía Indígena se ha reafirmado el compromiso con artesanas y artesanos de los pueblos originarios, quienes, a través de sus obras, protagonizan cotidianamente ejercicios concretos de revitalización cultural. La artesanía tradicional indígena es la continuidad de una línea de transmisión de conocimientos que proviene desde muy lejos en el tiempo y que hoy se materializa en estas obras como una señal de persistencia y determinación, pese a todas las adversidades”.

En esta edición aniversario, las obras premiadas provienen de las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Metropolitana, La Araucanía, Los Ríos, Aysén y Magallanes.

Obras ganadoras

En este décimo aniversario, la Región de Tarapacá obtuvo tres reconocimientos. Gloria Mamani Vilches fue distinguida por su obra «Talega tradicional Aymara»; Estefany Mamani Mamani por «Wak’a K’iluña»; y Ceferino Choque García por «K’orawa Surtijado». Las tres obras corresponden a creaciones del pueblo Aymara.

Dos representantes del pueblo Rapa Nui se destacan entre las obras premiadas. Tevo Pakarati fue reconocido por «Tangata Manu», mientras que María Atán Pakarati obtuvo el Sello por su obra «Mahatua».

Desde la Región de La Araucanía fueron distinguidas tres obras. Daniela Bustos Cheuquecoy recibió el reconocimiento por «Kuifi meñkuwe yekelu ta mongen» (antiguo meñkuwe que lleva la vida); Daniel Huencho por «Punzón Akucha Püllomen»; y María Curaqueo Loncon por «Picholl trariñ makuñ». Todas ellas corresponden a creaciones del pueblo Mapuche.

En la Región de Los Ríos, Mariana Jaramillo Panguilef fue reconocida por su obra «Kutama». Más al sur, en la Región de Aysén, Alicia Hernández Paredes y Sebastián Rivas Hernández obtuvieron el galardón por obra en coautoría «Quillango», también en representación del pueblo Mapuche.

Finalmente, en la Región de Magallanes, Julio Contreras Hueicha fue distinguido por su obra «Bola perdida», mientras que desde la Región Metropolitana, Gloria Huenchuleo Chicahual recibió el reconocimiento por «Llüngki engu pakarwa, wizün küzaw mew». Ambas obras corresponden a creaciones del pueblo Mapuche y cierran el listado de ganadoras y ganadores del Sello Artesanía Indígena 2025.