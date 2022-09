Senador Alfonso de Urresti: “Es inconducente la aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11)”

El gobierno ha hecho anuncios que se va a destrabar la discusión en torno al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11 y en el Senado se acordó poner en tabla TPP-11 en un plazo de dos semanas.

El senador socialista Alfonso de Urresti, señaló a Radio Universidad de Chile, que es inconducente la aprobación del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP-11) y que le resulta extraño la “brutal” vuelta sobre la materia del Presidente Gabriel Boric.

En los últimos días, el gobierno ha expresado su disposición a avanzar en la firma del TPP-11 que se encuentra en el Senado, lo que ha despertado fuertes críticas de organizaciones sociales y del propio oficialismo que consideran que el Ejecutivo no está siendo consecuente con la posición que asumió cuando estaba en la oposición.

El senador De Urresti indicó que siempre ha mantenido el rechazo al TPP 11, como lo han expresado el conjunto de organizaciones sociales y académicos y “me he formado la convicción que no es conveniente su aprobación. Sé que el gobierno lo está impulsando ahora, pero me parece inconducente, me parece extraño que se dé una vuelta de posición tan brutal frente a lo que el propio Presidente (Gabriel Boric) y otras autoridades, hoy día gubernamentales, han manifestado su oposición a suscribir este tratado”.

Para el legislador, “hay varios elementos del TPP-11 que son nocivos para los intereses del país como la “soberanía alimentaria y también hay elementos de resolución de conflictos. Creo que Chile cede competencias, cede soberanía en materia de resolución de conflictos y eso es enormemente grave. Es algo que no favorece al país y tendremos seguramente demandas internacionales por empresas trasnacionales que, ante situaciones de cambio de condiciones, ante modificaciones que se quieran hacer en el país, nos requerirán ante tribunales internacionales. Creo que hay un elemento que enciende alarmas y hay que tomarlo en cuenta”.

Si bien en Apruebo Dignidad han expresado su rechazo al tratado, en el Socialismo Democrático, otra de las coaliciones oficialistas, hay posiciones encontradas, como la visión del senador, José Miguel Insulza, quien es partidario que se apruebe el tratado por los beneficios que traería para el país.

Sin embargo, De Urresti expresó sus discrepancias al respecto. “No comparto esa opinión. Creo que uno tiene que ser coherente con lo que ha sostenido y en eso le pediría al presidente Boric que también mantenga lo que argumentó como diputado, lo leí y lo escuché en innumerables oportunidades. Entiendo que las situaciones pueden cambiar, pero no entiendo tanto cambio para decir algo que era claramente contraproducente para el país y que se convierta de la noche la mañana en algo positivo, no lo entiendo. Espero escuchar opiniones, pero mi planteamiento, mi compromiso con las distintas organizaciones especialmente con la pequeña agricultura familiar campesina y también con la soberanía alimentaria, es votarlo en contra”.

Dado el escenario político en que se encuentra el gobierno donde la derecha es la que aparece poniendo los grandes temas de la agenda, el senador socialista afirmó que lo importante es que se evalúen los elementos que son positivos para el país y, en este caso, el TPP-11 tiene consecuencias para el futuro.

“Me cuesta entender qué sucedió para que algo que era mayoritariamente rechazado por la centro izquierda, hoy sea impulsado por el gobierno. Espero escuchar los argumentos y documentarme más, pero me impresiona este abrupto cambio de posición respecto de los beneficios de este tratado”, indicó el legislador.

De Urresti insistió en que su voto será contra el TPP-11 y será el gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los que aseguren un apoyo en el Senado.