La defensa de Chile frente al saqueo transnacional: Las múltiples razones para rechazar el TPP 11

Diversos personeros de gobierno han hecho anuncios que se va a destrabar la discusión en torno al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11.

Por su parte, diversas organizaciones y sectores políticos han señalado que este acuerdo comercial pone en riesgo diversos quehaceres de la soberanía en el país, así como en riesgo una serie de derechos humanos.

El tratado lleva desde el 2019 siendo tramitado en la Cámara Alta, no obstante, el TPP-11 ha sido motivo de controversia y rechazo, principalmente por representar una amenaza a la soberanía de Chile a la hora de tomar decisiones en distintos ámbitos del quehacer local.

Cabe consignar que el presidente Boric, mientras fue parlamentario y en tiempos de campaña, consignó activamente su postura contraria al TPP.

A modo de ejemplo, en mayo del 2015, en su primer periodo legislativo , asumía abiertamente una postura contra de TPP, incluso con vestimenta de polera blanca que en rojo y negro proponía el hashtag #NoTPP, señalando. «Quiero plantear esto muy responsablemente. Yo no quiero que la cancillería negocie en tranquilidad tratados de estas características. Me interesa que el contenido sea sometido al más severo escrutinio público, a debates, exigir que el gobierno nos diga cuál es su posición y por qué. Y el problema es que no queda tanto tiempo, porque el ministro de relaciones exteriores señaló hace un par de meses en su cuenta pública que ya llevan más de un 70% de la negociación».

¿Cuáles han sido las razones del viraje?, algunos sectores políticos exigen al gobierno explicar y transparentar las razones de este cambio de postura, algunos lo relacionan a las negociaciones sobre reforma tributaria e incluso, sobre el proceso constituyente del País.

El Senador Alfonso de Urresti indicó este martes 20 de septiembre: “Me parece extraño que (Boric) se dé una vuelta de posición tan brutal”, agregando: “Creo que Chile cede competencias, cede soberanía en materia de resolución de conflictos y eso es enormemente grave”, señaló el senador socialista, quien criticó la posición del Gobierno de avanzar en la firma del TPP-11.

En un reciente pronunciamiento del Movimiento Chile Mejor Sin TLC, denunció que el gobierno del Presidente Gabriel Boric está capitulando respecto de su rechazo inicial al Tratado Transpacífico (TPP11) y que este acuerdo, es prioridad de los grandes grupos empresariales y corporaciones transnacionales.

“Llamamos al gobierno y a la coalición Apruebo Dignidad a escuchar al pueblo y a las organizaciones sociales. La crisis de democracia y de participación no se resuelve entre cuatro paredes cediendo ante la presión de los poderes fácticos y económicos”, señaló Chile Mejor Sin TLC.

Frente a las revisiones que se ha señalado desde el gobierno, Chile Mejor Sn TLC, indicó: «El texto del TPP-11 está CERRADO y VIGENTE para los 7 países que ya son parte. Ninguna carta o anexo modifica las cláusulas del tratado que benefician a las grandes corporaciones extranjeras y reducen el rango de acción del Estado en sus políticas soberanas.», advirtieron en un comunicado.

Indicaron asimismo: «Comete un grave error al adoptar el libreto de Piñera/Inzulza, que para aprobarlo, en agosto de 2019 promovieron firmar un inútil e irreal “protocolo de garantías” entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de RREE del Senado. Ahora la canciller Urrejola y la ministra Tohá enarbolan posibles compromisos bilaterales sobre el sistema de resolución de controversias con inversores, pero omiten que no son vinculantes para el tratado, que el TPP11 se encuentra vigente en todos y cada uno de sus artículos y sobreestiman el peso de Chile ante potencias como Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda».

A continuación, algunas de esas razones para rechazar el TPP 11

Vulneración de derechos políticos de la soberanía de los pueblos y sus representantes, ya que Chile tiene 21 TLCs y 34 Tratados Bilaterales de Inversión que permiten un sistema internacional de arbitraje entre inversor-Estado. Generan millonarias demandas y fallos inapelables, saltándose los tribunales chilenos. Gobiernos y empresas extranjeras pueden cuestionar los cambios mandatados por la nueva Constitución que haga posteriormente el congreso, y demandar al país tras haber sido informados. Es una bomba de tiempo respecto de las normativas que garanticen los derechos sociales tras ser incorporados en la constitución.