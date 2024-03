Senador Gahona (UDI) por Caso Hermosilla: «No veo una red de corrupción» sino que, «una red de influencias»

"No hay peor ciego que el que no quiere ver", dice el dicho. Pese al resguardo en el léxico del senador, coincide con el de todo Chile Vamos, quienes no sólo han querido establecer la idea que se trata de una "operación" contra los implicados de su sector, como señaló Javier Macaya, sino que tampoco es corrupción.