Senador Galilea (RN) se alinea con diputada Cordero por dichos sobre esquizofrenia: «Está arrepentida»

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, salió al paso de las críticas y defendió públicamente a la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), luego que en medio de la discusión de la Ley Corta de Isapres en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, esta señalara que los esquizofrénicos no se suicidan, sino que los padres son los que se suicidan porque tienen que soportarlos

Sus dichos generaron gran polémica y se viralizaron rápidamente por las redes sociales. Incluso, provocó la salida del diputado Hernán Palma quien interpeló instantáneamente a Cordero.

«Discúlpeme, yo tengo una hija esquizofrénica y no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero (…) no lo puedo soportar, su ironía no me produce ningún chiste».

Bajo este contexto, el senador Galilea en conversación con el programa CNN Prime, señaló que Cordero «inmediatamente se dio cuenta de que había cometido un error y se debía disculpar. Está arrepentida de haber dicho lo que dijo y en la manera en que lo dijo”, expresó.

Esta no es la primera vez que la diputada Cordero se ve envuelta en una situación así, sin ir más lejos, durante 2023 puso en duda la ceguera de la senadora Fabiola Campillai lo que nuevamente le trajo repercusiones mediáticas, incluso fue desaforada.

Finalmente, Galilea señaló que Cordero «tiene el firme compromiso de tratar de evitar situaciones como esta»