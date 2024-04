Repudian dichos de diputada Cordero sobre la esquizofrenia: Diputado Hernán Palma se retiró de la sesión

Repudio causaron los dichos emitidos por la diputada María Luisa Cordero, quien en una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara dijo que «los esquizofrénicos no se suicidan sino que lo hacen sus papás que tienen que aguantarlos».

La afirmación causó la molestia del diputada Hernán Palma (en la foto), quien interpeló por esto a su colega Cordero y luego se retiró de la sesión.

«Discúlpeme, yo tengo una hija esquizofrénica y no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero (…) no lo puedo soportar, su ironía no me produce ningún chiste», señaló el diputado Palma, que una vez dicho esto se paró y procedió a retirarse de la sesión, no sin antes manifestar que «encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles».

Tras el incidente, el diputado Andrés Giordano expresó todo su apoyo a Hernán Palma «y a todos quienes estén siendo violentados por estas crueles palabras», calificando como «indolente, una vez más, lo de la diputada Cordero».

Por su parte, la diputada Emilia Schneider se preguntó: «¿Cuál es el aporte de la diputada Cordero? Se dedica a las polémicas y a insultar, pero no le conocemos ningún aporte al país o a nuestro distrito».

«Señora Cordero, esto no es farándula, haga la pega y corte la violencia y el show», añadió la parlamentaria.

En tanto, en la red social X se formó un pequeño debate sobre la veracidad de la afirmación de Cordero, ante lo cual se compartieron algunos estudios que corroboran que la tasa de suicidio en pacientes con esquizofrenia es alta.

Una de las investigaciones citadas fue publicada en el Journal of the American Medical Association, revista médica revisada por pares y publicada por la Asociación Médica Estadounidense de forma semanal desde 1883.

«La diputada Cordero ignora lo que ignora, lo que es al menos preocupante», indicó el usuario que compartió esta publicación.

Asimismo, otro estudio publicado en 2020 en la revista científica Schizophrenia Research, y que engloba datos de 20 años, estableció que la tasa de suicidio de las personas con trastornos de esquizofrenia es 170 veces más alta que la de la población en general (revísalo ACÁ).

