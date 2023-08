Corte Suprema publica fallo que confirma desafuero de María Luisa Cordero: «Deshonra la dignidad de la senadora Campillai»

La Corte Suprema publicó este jueves el fallo de la resolución, adoptada el 8 de junio de 2023 por la Corte de Apelaciones, que acogió la solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), quien enfrenta una querella por injurias presentada por la senadora Fabiola Campillai.

La resolución de la Suprema tiene por fecha el jueves 30 de agosto y se dispuso que sea comunicada por vía electrónica, señala que ,en fallo dividido, el pleno de ministros estableció que existen antecedentes para considerar que las declaraciones de Cordero dañan la honra de la senadora y son suficientes para dar lugar a la formación de causa.

“La solicitud de desafuero se sustenta en dos episodios claramente delimitados, primero, los dichos emitidos durante la transmisión del programa radial Sentido Común y, segundo, una entrevista publicada en el sitio Redgol, los que no han sido negados por la diputada Cordero”, plantea el fallo.

“Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”, afirmó Cordero en declaraciones al programa de radio El Conquistador en marzo pasado, refiriéndose a la senadora Campillai, quien perdió la visión en sus dos ojos, además de los sentidos del gusto y el olfato, tras recibir impacto de una bomba lacrimógena que fue disparada contra su rostro cuando esperaba el transporte público mientras se desarrollaba una manifestación en San Bernardo, el 26 de noviembre de 2019, en el marco del estallido social.

El excapitán de Carabineros Patricio Javier Maturana Ojeda, quien perpetró el disparo de la lacrimógena, fue condenado a 12 años y 182 días de presidio en calidad de autor del delito consumado de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas .

“¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Porque ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona”, afirmó la psiquiatra en declaraciones recogidas por Redgol.

De acuerdo con el fallo, en ambos episodios la parlamentaria “dudó de la condición de no vidente de la senadora Campillai, afirmando que ‘se descubrió que ve. (…) ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. No es ciega, tiene un ojo bueno”.

“Al poner en duda ante la luz pública tal condición, se deshonra la dignidad de la senadora Campillai, pues se le atribuye implícitamente un actuar malicioso y un aprovechamiento de su condición de no vidente, lo que permite configurar el animus injuriandi, tal como lo estableció la sentencia impugnada”, añade.

Según el dictamen del máximo tribunal, “no es posible acceder a lo solicitado por la defensa y (…) sobreseer definitivamente o absolver a la querellada por haberse probado la veracidad de la imputación, dado que, como se ha dicho, las aludidas palabras forman parte de un contexto general, las que en conjunto aparecen dirigidas a sembrar duda sobre la integridad moral de la querellante y, en definitiva, atribuirle engaño a su ceguera”.

En el fallo, la Corte Suprema recuerda que » para acceder al desafuero basta con que el hecho revista los caracteres de delito y que concurran indicios dotados de seriedad suficiente para atribuir participación, elementos que concurren en la especie, y será el juez de fondo que determine, en el contexto de un juicio oral y contradictorio, la existencia del ilícito y culpabilidad que se atribuye a la diputada Cordero”.

La diputada María Luisa Cordero seguía asistiendo al Congreso ya que no había sido notificada de la confirmación de su desafuero.

Ayer miércoles, la parlamentaria llegó alrededor de las 10:00 de la mañana al hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Ya en el lugar, participó de la sesión, y tomó la palabra en el análisis de la iniciativa que apunta a fortalecer el vínculo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile con el sistema público de salud.

También conversó con algunos de sus compañeros y compañeras y luego se dispuso a sacar un tejido.

El secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, explicó que acudió a la Cámara, ya que aún no ha sido notificada por la Corte Suprema y, por ende, sigue en pleno ejercicio de sus funciones.

“Está en la Sala porque ni la Cámara ni ella han sido notificados del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. Recuerden que hubo una apelación y esa apelación todavía no está firmada por los ministros que concurrieron al fallo“, detalló.

Al quedar despojada de su inmunidad parlamentaria, Cordero queda suspendida de sus funciones y pierde el derecho a votar en cualquier proyecto e intervenir en las discusiones en el hemiciclo. Sin embargo, continuará recibiendo su dieta parlamentaria.

