María Luisa Cordero: una aberrante opinóloga en el Congreso Nacional. Crónica de sus escándalos

En julio de 2017 el medio de comunicación Primera Línea informaba que María Luisa Cordero no estudió la especialidad de psiquiatría, y que no tiene más estudios en dicha área (o al menos no terminó esos estudios específicos). Ella obtuvo el título mediante convalidación de su ejercicio “de facto” como psiquiatra por años, lo cual luego fue acreditado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. En otras palabras, obtuvo su especialidad “por secretaría”, por decreto, sin que ello en realidad acredite estudios especializados en la disciplina. Así lo confirma el documento solicitado y evacuado desde la Superintendencia de Salud, y donde especifica que dicha certificación de especialidad fue otorgada el 25 de octubre de 1990.

Luego surge la interrogante, ¿cómo pudo ejercer la psiquiatría durante tantos años sin haber tenido aún la certificación? La carencia en Chile de una Ley de Especialidades Médicas, faculta a cualquier Médico Cirujano a poder desempeñarse en cualquiera de las disciplinas médicas sin la necesidad de tener una especialidad. Eso le permitió ejercer los años requeridos para luego haber obtenido la certificación y la evaluación correspondiente que le permita detentar -de forma dudosamente ética- su calidad de psiquiatra, finalmente informaba dicho sitio noticioso.

Sus despreciables calificativos contra el ministro de Educación, esta semana, pusieron nuevamente en la picota pública a la cuestionable y lenguaraz María Luisa Cordero. Desde comentarios que señalan que ella tiene más derechos ciudadanos que alguien que no tiene el mismo nivel educacional y socioeconómico de ella, al escándalo de venta de licencias médicas falsas, a la declaración en contra de Valentina Henríquez, joven agredida sistemáticamente por el exvocalista de Los Tetas, Camilo Castaldi, y un extenso etcétera, pasando por la trivialización del diagnóstico médico psiquiátrico que la doctora realiza sin preocupaciones en el Congreso Nacional y en los medios de comunicación. Todo eso hace no solo dudar de la calidad ética de esta parlamentaria, sino también preguntarnos acerca de sus reales competencias como profesional.

En EE.UU. existe la llamada “Goldwater Rule”, que impide a los psiquiatras diagnosticar a figuras públicas a las que no hayan tratado personalmente y de las que no tengan su consentimiento para referirse a su salud mental. Cordero ha vulnerado reiteradamente esta buena práctica.

Esta mujer, como es de público conocimiento, solo ha destacado por sus constantes polémicas y exabruptos verbales, a saber:

-Cordero jamás realizó estudios formales de psiquiatría

Tal como ya se mencionó, la opinóloga se acogió al certificado de especialista en Psiquiatría de Adultos otorgado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM), el cual se da -casi por secretaría- luego de estar ejerciendo un tiempo determinado, de facto, la especialidad. Se trata de una especie de regularización de situación, que por decreto otorga una especialidad, la cual no fue cursada en ninguna casa de estudios que entrega este tipo de postítulo.

–El escándalo de las licencias falsas

Durante el año 2003, y como parte de la realización de un capítulo del programa “En la Mira”, de Chilevisión, sobre licencias falsas, es que se realizó una cámara oculta a la infumable doctora Cordero, en donde ella aparecía entregando licencias falsas. Al respecto, el Colegio Médico se manifestó y decidió expulsarla de dicha institución, señalando en un informe que “la Dra. Cordero no efectuó una atención profesional, y no constituyen una atención médica las recomendaciones o advertencias que hace la Dra. Cordero a su presunto paciente de cómo comportarse en sus diligencias ante el órgano previsional, lo que constituye no sólo una conducta indebida inusual en un médico, sino que impropia”.

Cordero se defendió, demandando a Chilevisión por la utilización de cámaras ocultas. Si bien su defensa prevaleció en la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema en última instancia, falló a favor del canal de televisión, declarando que los periodistas involucrados “no cometieron infracción de ley al grabar ocultamente a la médico y denunciar fraude en venta de licencias médicas”, según lo manifestado por el tribunal supremo de justicia en 2013.

Su irrisoria defensa, ante la evidencia indesmentible, fue señalar que todos los doctores alguna vez han dado licencias falsas, relativizando su indudable falta ética.

-“Mi voto de profesional universitaria debiera valer 10 veces el de mi asesora del hogar”

Meses más tarde de su derrota en la Corte Suprema, en su intento por demandar a Chilevisión, la autora de Jurel tipo salmón vuelve a polemizar con una declaración completamente cuestionable y, sin duda, retrógrada.

Su defensa a lo que sería una especie de voto censitario -en donde existirían ciudadanos de primera, segunda y tercera clase-, fue manifestada por ella en un programa realizado por Comunidad RN (Renovación Nacional), en donde también señaló que quienes votaron por Bachelet ese año son “unas viejas flojas, guatonas, que ven teleseries y que están esperando los bonos y que no aman este país”, para luego agregar que “el voto de una persona como yo, que tiene una profesión universitaria, que ha trabajado en hospitales públicos con los pobres, no vale lo mismo que el voto de mi Bertita, que es mi asesora del hogar”, expresó la actual parlamentaria dando cuenta de una cuestionable y auto atribuida superioridad intelectual y cultural.

-Alexis Sánchez, el “Indio Horroroso”

En junio de 2014, nuevamente la opinóloga entra en la polémica, cuando en el matinal Bienvenidos de Canal 13, señaló:

“Él [Alexis Sánchez] es feísimo, es horroroso ¡Es horrible! ¡Es un indio horroroso! Y el otro, [Arturo] Vidal, es horroroso, y penca y engreído”. Esto inmediatamente desató la crítica de la audiencia y del público en general.

A pesar de que al día siguiente cínicamente ofreció disculpas por sus declaraciones, dicha enmienda no fue suficiente, y fue despedida de Canal 13, precisamente por el carácter racista y despectivo de sus comentarios.

-Relativización de la violencia de género y la falacia del experto: el caso de Valentina Henríquez

María Luisa Cordero empleó la tribuna que tiene en radio El Conquistador el viernes 7 de julio de 2017, señalando que Valentina Henríquez, la joven agredida sistemáticamente por el exvocalista del grupo musical Los Tetas, Camilo Castaldi (Tea Time), “se calienta cuando le pegan”.

Si esto parece suficientemente violento y denigrante para una víctima de la violencia machista, la situación es más grave, puesto que Cordero utiliza su título profesional para desde la “falacia del experto” realizar un diagnóstico psiquiátrico express a Valentina Henríquez, afirmando que “ella tiene un trastorno limítrofe de la personalidad y tiene un lado sadomasoquista. Le gustaba el combo”.

Esto último, como se enunció antes, reviste la mayor de las gravedades, puesto que se ampara en su título profesional y en la terminología de la especialidad que ejerce para lanzar comentarios que no son más que una opinión infundada. Esto es lo que se llama como la “falacia del experto”, ocupar falsamente la tribuna de la profesión que se tiene para dar una opinión totalmente infundada.

Por estas declaraciones, no solo se ganó -una vez más- el repudio público, sino que -nuevamente- fue despedida de su entonces casa televisiva, esta vez y curiosamente… Chilevisión.

-El primo narcotraficante del alcalde de Colchane

En 2022, el alcalde de Colchane, Javier García, anunció una querella en contra de la parlamentaria quien lo acusó de ser pariente de un narcotraficante y, asimismo, traficar diferentes objetos por la frontera.

“Les voy a contar, arriesgando querella. Hablé con un exfuncionario de Cancillería, de quien no daré el nombre, pero créanme por favor. El alcalde de Colchane, de apellido García, su primo es el principal narcotraficante de la zona”, principió Cordero.

“Y el alcalde de Colchane, dicho por el funcionario de la Cancillería chilena, trafica automóviles, armas y, ¿qué otra cosa más era?, y drogas. Usted ve que se cambia poleras y sombreros, está ganando plata como loco. Tiene una pasada por Pisiga (poblado ubicado en Bolivia)”, agregó.

-Las 7 “lucas” de Giorgio Jackson para ir a romper semáforos

En un programa de YouTube junto a la exconstituyente Teresa Marinovic, la diputada Cordero acusó al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de pagarle a la “primera línea” durante el estallido social.

“Trabajaba en Paternitas, institución que se hace cargo de delincuentes. Una vez llegó uno atrasado y me dijo el Jackson me pagó 7 lucas para ir a romper semáforos”, lanzó en vivo.

“Yo digo esto para que la gente salga de la ingenuidad que tiene con ese tal Jackson, que dona plata para la cuestión de su partido. Le pagaba a los delincuentes que roban celulares, para ir a romper semáforos en las protestas”, continuó sin ningún otro medio de prueba que sustentara sus dichos.

-El diagnóstico de Antonia Barra

Con lo que ella denominó un “homenaje a Antonia Barra”, Cordero realizó una polémica intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados en la discusión del proyecto que protege a las víctimas de delitos sexuales y evita su revictimización.

“No todas las personas que sufren la experiencia traumática de ella se suicidan. Ella tenía una estructura depresiva y sufrió un fenómeno que se llama insuficiencia avergonzante. Ella tenía tal cantidad de vergüenza y de dolor que se suicidó”, comenzó su intervención.

“No estoy aplaudiendo el suicidio, pero lo digo porque de repente, en las comunidades más chicas, se producen escándalos y los periodistas se exceden en comentar situaciones que terminan provocándole la autoeliminación a las que están sufriendo de la vergüenza y de la insuficiencia avergonzante”, cerró, demostrando su habitual, fría y destemplada indolencia.

-Cathy Barriga

Por injurias y calumnias se querelló la cuestionada entonces edil de Maipú, Cathy Barriga, contra María Luisa Cordero. Lo anterior, pues la opinóloga difundió -en 2019- un particular diagnóstico psiquiátrico de la exchica Mekano en los matinales de TVN y La Red.

En dicha ocasión, Cordero describió a Barriga como una mujer “teatral, de las que serían secas para la exageración, con una hipersensibilidad patológica. Entonces ella tiene rasgos histéricos, rasgos infantiles”, señaló.

Continuó, “me temo dos fenómenos que puedo aludir como causas de esta situación. En primer lugar, su origen. Ella es de la denominada clase media esforzada, de donde yo también vengo, a mucha honra. Pero parece que a ella le da problemas, como está instalada en una dinastía familiar famosa, entonces ella está preocupada que se le note la ojota”, agregó.

-Coyhaique declara persona non grata a Cordero

“La región de allá es muy primitiva”. Esa fue la frase que se despachó, por la cual fue calificada de persona non grata en la Región de Aysén en 2018.

La entonces panelista de Mentiras Verdaderas utilizó su tribuna mediática para criticar a la región tras la renuncia de la Seremi de Medio Ambiente de la zona, formalizada por hurto simple en un supermercado. “La región no se caracteriza por los altos niveles intelectuales ni por el perfil académico. Recién pusieron una universidad y ya la rectora se está quejando que le falta plata”, disparó en radio El Conquistador.

Pese a que los dichos generaron una oleada de críticas por parte de los habitantes de la zona austral del país, Cordero profundizó sus cuestionamientos: “Mejoren ustedes. En vez de tirarme basura a mí y de quejarse de lo que dije”

Por lo anterior, desde el concejo municipal de Coyhaique aseguraron que los dichos “han ofendido y mancillado a las personas solo por el hecho de vivir en una región apartada del centro del país”.

-Maite Orsini

La diputada Maite Orsini (RD) se ha convertido en uno de los principales blancos de las críticas por parte de Cordero, luego que en abril del año pasado protagonizaran un duro encontrón en la Cámara de Diputados.

En su programa de radio El Conquistador, Cordero cuestionó el físico de la diputada de Revolución Democrática asegurando que “dos tetas tiran más que una carreta, pero Orsini no tiene tetas, es como una tabla de planchar, porque ella me dio unos pechazos y yo tengo más tetas que ella”.

Pero la médico no se quedó ahí y lanzó una disparatada teoría, apuntando que tiene “antecedentes de por qué hay tanta protección de otras ministras sobre esta señorita. Son cuestiones muy oscuras y que no solamente la comprometen a ella, más bien ella fue la víctima, sino que comprometen a una persona muy importante de este país”.

-Fabiola Campillai

El 23 de marzo de 2023, la senadora Fabiola Campillai, quien perdió el sentido de la vista, olfato y gusto producto de una bomba lacrimógena lanzada directamente a su cara por un carabinero durante el estallido social, anunció acciones legales en contra de Cordero por injurias, luego que esta última pusiera públicamente en duda la ceguera de la senadora. Asimismo, el 8 de junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero contra la diputada, quedando la sentencia a cargo del juez Alejandro Aguilar.

-Marco Antonio Ávila

El pretérito martes se dieron a conocer los graves calificativos con los que Cordero se refirió al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, tachándolo de “pervertido, gordito y asqueroso”, en el marco de la acusación constitucional en su contra.

Las ofensivas palabras de Cordero se sumaron a lo señalado por Marcela Aranda, quien apeló a la orientación sexual del titular del Mineduc para justificar el libelo acusatorio.

Finalmente, tanto exabrupto y descalificación gratuita llevan a cuestionar que una persona que únicamente trasciende por su incontinencia verbal ocupe un escaño en el Congreso Nacional. La política está para trabajar y servir al país y sus habitantes, no para querer risiblemente figurar. Esto es un llamado de atención para los electores de esta parlamentaria que aún actúa como opinóloga de baja estofa.

