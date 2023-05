Diputada Cordero sancionada con el 2% de su dieta tras referirse a Boric como un “enfermo mental”

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados sancionó con el 2% de su dieta parlamentaria María Luisa Cordero (Ind-RN), tras referirse al presidente Gabriel Boric como un «enfermo mental».

Los dichos de Cordero se dieron en una entrevista a Radio El Conquistador, donde señaló – además – que el mandatario que sufría “delirios lúcidos”.

En concreto, Cordero calificó al jefe de Estado como “enfermo mental descompensado”, que sufre “delirios lúcidos” y que “debe retirarse”.

Ante estos dichos, las diputadas Camila Rojas y Javiera Morales pasaron a Comisión de Ética a la diputada.

A raíz de aquello, la instancia determinó multarla con un 2% de la dieta, considerada proporcional a la gravedad de las declaraciones realizadas en un medio de comunicación, además de aplicar la medida disciplinaria de llamado al orden; refiere El Mostrador.

En el fallo, además, la Comisión de Ética estableció que no corresponde la conducta de la diputada, que no debería expresar opiniones «que califica como médicas, sin haber realizado un examen de las personas a las que alude”.

“Se verifica el uso de un diagnóstico médico para realizar declaraciones que tienen un efecto injurioso, las cuales se dotan de una credibilidad especial ante la opinión pública, en función de la calificación profesional de quién las emite”, sostiene el documento.

Por su parte, la diputada Rojas manifestó que los dichos de Cordero no deben ser normalizados.

«Lo que hace la diputada Cordero es algo a lo que no debemos acostumbrarnos, no podemos normalizar que ella haga supuestos diagnósticos a gente que no conoce y menos aún que denoste a personas en función de aquello, y menos aún al Presidente de la República”, recalcó.

Cabe recordar que Cordero, en ese programa, también arremetió contra la senadora Fabiola Campillai.

En ese momento, Cordero aseguró que la senadora Campillai, «se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega».

«Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros», escupió Cordero.

Te interesa leer:

Boric solidariza con senadora Campillai tras nefastas declaraciones de diputada Cordero: «No permitamos el negacionismo ante violaciones a los Derechos Humanos»

Senadora Fabiola Campillai solicita desafuero de diputada Cordero por cuestionamientos a su ceguera