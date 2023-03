Boric solidariza con senadora Campillai tras nefastas declaraciones de diputada Cordero: «No permitamos el negacionismo ante violaciones a los Derechos Humanos»

Tras las nefastas declaraciones de la diputada María Luisa Cordero referidas a la senadora Fabiola Campillai, el Presidente Gabriel Boric manifestó su solidaridad con la parlamentaria, quien -recordemos- fue víctima del impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, el cual le dejó lesiones graves que derivaron en que perdiera la visión, el olfato y el gusto.

«Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras de la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar con ella y dentro del dolor me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado», escribió el Mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

«No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DDHH», añadió Gabriel Boric.

¿Qué dijo?

Un repudio transversal tuvieron los dichos de la diputada Cordero, quien aseguró que la senadora Campillai, «se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega».

«Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros», escupió Cordero en su entrevista en la radio El Conquistador.

Tras estas desgraciadas declaraciones, el senador Fidel Espinoza (Ps) puso el tema en discusión en el Senado, donde la senadora Campillai rompió en llanto siendo apoyada por sus colegas en el Parlamento.

«Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy», dijo Campillai.

Posteriormente, la senadora agradeció al Presidente Boric por su apoyo: «Agradezco su apoyo Presidente y el de su gobierno, al igual que de mis pares del Senado y de la Cámara, ante un discurso negacionista y revictimizante. Humanizar la política es una prioridad para una sociedad libre de discriminación», afirmó la legisladora.

