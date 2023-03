Repudio general a ofensas de diputada Cordero contra Campillai: «Se trató de un ataque inhumano, una bajeza»

Desagradable y contrario al espíritu que debe prevalecer en el debate político. Eso es lo que resume el episodio que generó la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) tras emitir fuertes declaraciones contra la senadora Fabiola Campillai (IND) en un programa radial en el que participó el martes.

El tema fue puesto sobre la mesa este miércoles 22 de marzo por el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, durante una sesión en la Sala del Senado.

“La señora Campillai que se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, fueron las declaraciones de Cordero, quien además es una trabajadora de la salud.

Durante la sesión de este miércoles al tratar el tema, Campillai rompió en llanto. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora de la área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy (…) Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, expresó.

Campillai fue víctima de una bomba lacrimógena en el contexto del estallido social, la cual le llegó en su rostro y le provocó lesiones graves que derivaron en que perdiera los sentidos de la visión, el olfato y el gusto, consignó Radio Bío Bío.

“A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante, porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió de nuevo. Al no poder admirar a mis hijos o a mi esposo, vuelvo a recordar lo que me pasó. Es terrible vivir lo que yo viví (…) Ojalá se pueda hacer algo, porque ella no puede volver a decir estas cosas”, aseveró Campillai.

Reacciones

“Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras de la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar con ella y dentro del dolor me dijo que estaba agradecida también del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DD. HH.”, tuiteó el presidente Gabriel Boric.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, también manifestó su rechazo a estos comentarios. “Ya están acostumbrados a los ataques arteros de la diputada (…) Esta ocasión se trató de un ataque inhumano, una bajeza”, declaró la ministra.

Agregó que Campillai cuenta con la solidaridad y el apoyo del Gobierno. «Realmente la diputada Cordero no está en condiciones… ni si quiera a la altura para insultar a la senadora”, agregó.

