Senadora Campillai a seis años del 18-O: “Avanzar hacia una política desde abajo”

A seis años del Estallido Social, la senadora Fabiola Campillai denuncia que menos del 1% de los casos de violaciones a los DD.HH. tiene condenas, dejando impunidad. Exige al Estado verdad, justicia y reparación para las víctimas, a quienes califica de "abandonados", y reclama una política construida desde las bases.

Senadora Campillai a seis años del 18-O: “Avanzar hacia una política desde abajo”
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Senadora Fabiola Campillai: «El Estado ha abandonado a las víctimas de la represión del Estallido Social»

A seis años de la crisis social de octubre de 2019, la senadora Fabiola Campillai, víctima de violencia institucional que la dejó con ceguera permanente, compartió una columna en la que denuncia la persistente impunidad en los casos de violaciones a los Derechos Humanos y exige al Estado respuestas concretas.

Ver también / 18-O: A seis años del estallido social, Fiscalía confirma 464 víctimas de trauma ocular y 30 fallecidos

En su texto, titulado “18-O: Avanzar hacia una política desde abajo”, la parlamentaria recuerda que Chile vivió “la mayor crisis de violaciones a los derechos humanos en 30 años”, con un saldo de alrededor de 40 fallecidos, más de 400 traumas oculares y cientos de víctimas de torturas y abusos sexuales. Sin embargo, destaca con indignación que “hoy, menos del 1% de los casos tiene condenas, dejando un manto de impunidad”.

Campillai, quien fue electa senadora con primera mayoría histórica tras estos hechos, acusa que “las víctimas que buscan justicia y sus familiares están actualmente abandonados por el Estado y, lamentablemente, también por el gobierno”, situación que ha llevado a varios a “suicidarse”. Subraya que la respuesta estatal ante las protestas que exigían transformaciones sociales “fue brutal, especialmente contra la población más postergada y vulnerable”.

Te puede interesar / Octubre del 2019 sigue y seguirá existiendo: El Viejo Topo de la historia siempre vuelve a emerger

La senadora hace un llamado a no repetir la historia y a que el Estado dé respuestas a las exigencias ciudadanas de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Plantea que las preguntas sobre cómo construir un país justo, con igualdad de oportunidades y vida digna, siguen vigentes.

“Hoy más que nunca, Chile necesita que la política se construya desde los territorios, desde los sectores más postergados”, afirma, comprometiéndose a seguir llevando al Parlamento las demandas de justicia social y verdad frente a la violencia institucional.

Finalmente, Campillai reitera su exigencia de que “el Estado juzgue y condene a los culpables de la violencia institucional” y asuma su responsabilidad en la reparación integral de las familias de las víctimas, enfatizando que “casi siempre han sido los sectores más marginados, postergados y vulnerables quienes cargan con el peso de la injusticia”.

Relacionados

Seguel Alfredo

Grave: Senadora Fabiola Campillai advierte avance de proyecto que busca liberar a criminales sin distinción de delito

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Fabiola Campillai advierte que proyecto de ley de la derecha permitirá beneficios a presos de Punta Peuco

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Justicia frena a Crespo (otra vez): Corte rechaza su querella contra la senadora Campillai

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Senadora Campillai responde a Kaiser: "Justificar la dictadura y apoyar otro Golpe de Estado es miseria pura"

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

"Barbaridad inaceptable": Senadora Fabiola Campillai condenó abuso, maltrato y torturas a trabajador del Hospital Base de Osorno

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Desafuero de Lavín: Senadora Fabiola Campillai reiteró llamado a tramitar proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 2 días
Seguel Alfredo

Tras desafuero de diputado Calisto: Senadora Fabiola Campillai pide discutir proyecto que suspende dieta a parlamentarios desaforados

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Con almuerzo popular y comunitario: Senadora Fabiola Campillai entrega su respaldo a Jeannette Jara

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Rodeada de pobladores: Jeannette Jara recibe el apoyo de la senadora Campillai y más de 100 organizaciones sociales

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano