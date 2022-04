Senadora Claudia Pascual destaca los desafíos legislativos: “Igualdad, justicia social territorial y nuevos modelos de desarrollo”

Los tres ejes que destaca la senadora son: “Todos los derechos de autonomía e igualdades de género para las mujeres y disidencias sexuales; en segundo lugar, los ámbitos derechos sociales y justicia social y que muy preponderantemente hacia las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y en tercer lugar, la profundización constante de la democracia”.

Claudia Pascual, Antropóloga Social, militante del Partido Comunista de Chile. Senadora por la 7ª Circunscripción, Región Metropolitana de Santiago, periodo 2022-2030. Fue Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, desde el 11 de marzo de 2014 al 3 de junio de 2016.

Fue, asimismo, la primera ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ejerciendo el cargo entre el 3 de junio de 2016 y el 11 de marzo de 2018, bajo el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

También fue concejala de la Municipalidad de Santiago, entre los años 2008-2014 e incursionó en elecciones a diputada los años 2001 y 2005.

¿Cómo le gustaría que la ciudadanía en general la reconozca y cómo se definiría?

Me gustaría que se me reconociera como una persona que tiene una gran vocación de servicio público y con un espíritu de trabajo por el bien del país, un espíritu de trabajo colectivo y creo que soy una persona muy trabajadora, una persona que antepone siempre el porvenir y los anhelos y los sueños de las grandes mayorías de nuestro país e intenta y busca siempre la igualdad y la justicia social.

¿Cuáles son sus principales anhelos y prioridades para el presente periodo legislativo?

Me gustaría en el período que esté como senadora poder avanzar en legislaciones que nos permitan hacer de Chile un país con menos desigualdad y, por lo tanto, con justicia social. Un país que avance en la definición y garantía de derechos sociales en salud, educación, vivienda, trabajo y pensiones que avance también en la consagración de la igualdad de género y de la igualdad y justicia territorial y de nuevos modelos, o al menos, modelos de desarrollo económico con mayor justicia social para nuestro país.

¿Cómo influirá su perspectiva de mujer y antropóloga en su labor legislativa?

La antropología me ha permitido tratar de entender las opiniones del otro y de la otra no de no tenerle miedo a un otro y una otra y conversar. Defender mis puntos de vista indudablemente, generar espacios de conversación para convencer a los demás, a las demás pero, al mismo tiempo, de no tolerar la exclusición, la discriminación no solo de mi entidad sino que de cualquier otra identidad producto de las desigualdades que existe en el qué país Creo que la Antrpologia me aporta en el diálogo, la integración en el respeto al otro la otra ya la no inclusión

¿Si pudiera priorizar tres temas que le interesaría impulsar, cuáles serían?

Todos los derechos de autonomía e igualdades de género para las mujeres y disidencias sexuales; en segundo lugar, los ámbitos derechos sociales y justicia social y que muy preponderantemente hacia las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país y en tercer lugar, la profundización constante de la democracia. Creo que son tres ejes que espero poder plasmar en nuestro trabajo del Senado.

¿Tiene algún hobby o pasatiempo que le gustaría compartir?

Pero siempre compartir con amistades, con la familia es algo para mí crucial precisamente para el desarrollo y el desempeño en la política. Es mi cable a tierra, mi retaguardia y también desde esta perspectiva, buscar algún espacio que me permita desconectar relajarme, la lectura un buen libro, una película que, a veces, nos saque un poquito de lo que de lo que estamos pasando, algo como menos estresado y alguna manualidad. Creo que son temas que me ayudan a mi centro.

¿Algún mensaje a la ciudadanía?



Estamos en un momento en un ciclo histórico que tiene grandes expectativas yo soy una convencida y tengo expectativas muy positivas del proceso histórico que estamos viviendo en materia de profundización de la democracia, de discusión constitucional para dar una nueva Constitución y, por lo tanto, de las garantías que podrán generarse ahí para que luego las legislaciones puedan realmente resolver las demandas y anhelos de la gente. Así que mi gran mensaje a la ciudadanía, a las distintas organizaciones, vecinos y vecinas es que estemos y seamos muy parte de este proceso de la conversación en el diálogo y la discusión de la agenda pública y también de la movilización de ser necesario, por qué no.

