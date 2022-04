Senadora Fabiola Campillai destaca rol en entrevista sobre: Inclusión, familia, defensa de los derechos humanos y justicia a los presos del estallido social

“Mi llegada al Senado es como que el pueblo llegue allí. Una representante que jamás había habido y feliz de estar allí”. Estas son las palabras de la senadora independiente Fabiola Campillai a pocas semanas de incorporarse como parlamentaria en el Congreso Nacional, cargo al que accedió tras una histórica votación en las urnas en noviembre pasado. “Nunca me esperé tan alta votación pero son ellos los que me llaman, apoyan y sienten que podemos hacerlo súper y representarlos”, comentó en una entrevista en TV Senado en el programa “Profundidad de Campos”.

Como integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la parlamentaria informó que está desarrollando un trabajo de promoción en distintos niveles para “trabajar con la gente, para poder ayudarlos”.

“No solo una no vidente llega al Senado, llega una mujer obrera, madre (…) también represento a los pueblos originarios porque soy diaguita”, reconoció.

La senadora en la entrevista también indicó. “Es demasiado importante que todos se adapten porque Chile no está capacitado para trabajar con personas con discapacidad, todos estamos sujetos a derechos pero muchas cosas no están para nosotros. Fui a inscribir mi campaña al Servel y tuve que subir cuatro pisos en escaleras porque no había ascensor. Cosas como esas tenemos que cambiarlas y hoy comienzan a cambiar”, relató en el programa “Profundidad de Campos” de TV Senado.

Para la senadora, los discapacitados o personas con capacidades diferentes “no son contratados en las empresas, prefieren pagar la multa y no contratar personas con discapacidad y tenemos grandes profesionales que están ahí esperando trabajar”. “Nos falta mucho para la inclusión de personas con discapacidad”, agregó.

La parlamentaria independiente reconoció que, por ahora, no le es posible trasladarse con autonomía por los pasillos de las sedes del Congreso en Santiago y Valparaíso pero gracias a su equipo, la fundación Luz y la Universidad de Santiago (Usach) esperar ir dejando atrás los traumas luego de haber perdido no solo su visión sino también la confianza de moverse por sí misma.

“Tengo el apoyo de mis hijos, de mi hija mayor para cuidar a mi hijo pequeño y el apoyo de mi familia; de mi madre, de mi hermana, todo el apoyo que pueda tener”, explicó al tiempo que admitió contar con “mucho trabajo, es todo el día pero sin duda vamos a poder con esto, vamos a salir adelante, vamos a aprender mucho, lo vamos a poder hacer porque para eso estamos aquí y mi familia me espera todos los días”.

DERECHOS HUMANOS

Un aspecto donde la inclusión y los derechos humanos coinciden es la educación, la concientización sobre la integración de ciertas áreas en la formación desde las bases. En ese sentido destacó el papel de entidades como la Usach y la necesidad de educar con respecto a la discapacidad. Algo en lo que podría incluirse también a los derechos básicos, resalta el portal de TV Senado.

“Mi bastón tiene un color rojo que dice que soy ciega total pero la gente aquí en Chile no sabe. Piensan que el bastón tiene colores bonitos no más, no saben qué significan esos colores. Estamos atrasados en el tema de la discapacidad pero sé que podemos hacerlo”, apuntó.

En la entrevista sondeada acerca de la formación en materia de derechos humanos en las aulas, la senadora Fabiola Campillai sostuvo “¿por qué no? Educar a los niños y jóvenes desde la infancia sería muy bueno. Incluirlo en las asignaturas en los colegios”.

“Los derechos humanos los teníamos completamente olvidados. Desde el 18 de octubre en adelante vuelven a ser muy importantes porque se nos han vulnerado los derechos desde tiempos de dictadura. Estos derechos no son solo para adultos y se refieren a cosas específicas, sino que son todos los derechos que nosotros necesitamos”, añadió citando el caso del derecho al agua, de los niños, a vivir tranquilos, educación, salud, entre otros que asegura “se nos han negado hace hartos años”.

PRESOS DE LA REVUELTA

Precisamente un tema sensible en materia de derechos fundamentales ha sido la discutida moción sobre indulto o amnistía a presos del estallido social. Un texto donde la congresista -al margen de sus intenciones- admite dificultades.

“La derecha definitivamente no quiere nada con el proyecto. Ellos dicen que son delincuentes que no pueden salir de las cárceles pero nosotros pensamos diferente. Sabemos que esa ley de amnistía posiblemente no llegue a buen puerto pero vamos a seguir luchando de muchas maneras. Trabajaremos en ayuda de nuestros jóvenes que están en las cárceles, que son hartos”, declaró.

Consultada sobre el complejo cuadro en el sur del país, Fabiola Campillai reiteró que “la salida es el diálogo, el trabajo de los poderes del Estado. En vez de criticar dar soluciones, ayudar al gobierno en esto. La militarización no es el camino”.

