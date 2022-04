Servel descarta «campaña electoral» del Gobierno por plebiscito de la CC

El presidente del consejo directivo del Servel, Andrés Tagle, aseveró este jueves que no existe una «propaganda electoral» por parte del Gobierno Nacional por el plebiscito de salida para la aprobación de una nueva Carta Magna.

Para Tagle, , «no constituye campaña electoral que autoridades de Gobierno, del parlamento o de otros organismos autónomos opinen sobre esas normas», refiere 24Horas

En este sentido, recalcó que no «constituye campaña emitir opiniones personales por cualquier medio».

«La Corte Suprema ha manifestado sus opiniones sobre las normas de nombramiento de los jueces, por poner un ejemplo. Eso no constituye campaña. Tampoco constituye campaña emitir opiniones personales por cualquiera de los medios. Una persona que opina sobre el proyecto de Constitución, en la medida que sea una opinión personal y no sea pagada, no constituye campaña», puntualizó.

“Es campaña y publicidad que un ministro, un convencional o un parlamentario se pare en una esquina a repartir volantes a favor del apruebo o del rechazo. Eso es campaña y vale incluso para los convencionales, que no no pueden estar repartiendo volantes”, añadió el presidente del Consejo directivo.

Estas declaraciones las realizó durante una actividad, que busca fomentar la actualización del domicilio electoral, en la que también participó el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson.

Al respecto, Jackson descartó intervención desde La Moneda.

“Nos hemos puesto a disposición de la Convención para entregar elementos para esta fase final de la redacción de los (artículos) transitorios (…) En ese tránsito los poderes constituidos podemos aportar elementos para que sea la mejor implementación posible, así como otros poderes del Estado”, expresó Jackson, citado por BioBío.

“Estamos hablando desde el Poder Judicial, el Congreso, el Banco Central, la Contraloría General de la República hasta el Servel, o sea todos los órganos constituidos (…) en ningún caso constituye campaña sino el deseo que el proceso salga de la mejor manera posible”, añadió.