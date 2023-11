Servicio Nacional de Migraciones afirma que venezolanos «serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes»

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer Correa, se refirió este jueves a la situación que se registró con Venezuela, país que no entregó autorización para el aterrizaje de un avión de expulsados del país.

En concreto, el vuelo tenía por objetivo retornar a 60 venezolanos a su país de origen y había sido programado para despegar la mañana de este jueves, sin embargo, desde Venezuela no autorizaron el aterrizaje, por lo que la operación debió ser suspendida.

Al respecto, Thayer precisó que «no hubo una negativa del Gobierno venezolano», sino que la autorización que tenía que debía aprobarse por el Instituto de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) no llegó, por lo que no se pudo realizar la tramitación correspondiente.

En este sentido, afirmó que se vieron en la necesidad de reprogramar el vuelo, cuya fecha se mantendrá en reserva.

«Esta situación de no llegada oportuna del permiso ha obligado a reprogramar este vuelo (…) En cuanto a fecha, plazos, etc., preferiría mantener en reserva, porque el éxito de este tipo de operaciones depende justamente, en una parte, en que no se sepa con anticipación el momento en que se va a producir», recalcó el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, citado por T13.

Consultado sobre qué pasará con los migrantes que serían expulsados del país, Thayer afirmó que sí se realizará el procedimiento, a través de vuelos comerciales.

«Todas las personas que estaban programadas para ser expulsadas judicial y administrativamente en este vuelo, serán expulsadas por vías comerciales a través de la compra de pasajes», puntualizó.

Cabe recordar que, hace una semana, se anunció que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, viajaría a Venezuela para conseguir acuerdos que permitan hacer efectivas las expulsiones de migrantes desde Chile.

No obstante, la ministra Carolina Tohá afirmó que existe un acuerdo entre ambos países «que es importante que se cumpla», y que «si hay alguna dificultad, que se resuelva, pero que entre ambos países prime lo que hemos ido avanzando en este retomar una relación, parte de lo cual lo ha llevado el embajador recién nombrado. Es el primer paso».

