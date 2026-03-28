“Si estás leyendo esto, significa que me han matado”: el estremecedor mensaje que dejó un reportero palestino asesinado por Israel

“Nunca abandoné a mi pueblo”: el último mensaje de Hossam Shabat, el joven reportero asesinado por Israel

Hace exactamente un año, el periodista de Al Jazeera Hossam Shabat fue asesinado por fuerzas israelíes en Gaza. Tenía 23 años y dejó un testimonio estremecedor que preparó ante la inminencia de su muerte: “Cada día era una lucha por la supervivencia… pero nunca abandoné a mi pueblo”.

Su legado se convirtió en símbolo de una guerra que ha convertido la cobertura periodística en una sentencia de muerte, según han documentado diversas organizaciones internacionales.

Shabat fue uno de los al menos cinco periodistas de Al Jazeera asesinados por ataques de Israel en 2025, entre ellos Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal. Hasta diciembre de ese año, el asalto del Estado sionista de Israel, había causado la muerte de al menos 270 periodistas y trabajadores de medios palestinos en Gaza, lo que ha ido en aumento, de acuerdo con registros de la propia cadena y organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

Israel y el asesinato de periodistas

Un informe de Al Jazeera publicado en agosto de 2025 calificó la guerra contra Gaza como “el conflicto más mortífero para los periodistas”. Según el proyecto Costos de la Guerra de la Universidad de Brown, han muerto más reporteros en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 que en la Guerra Civil estadounidense, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, Vietnam, las guerras en la antigua Yugoslavia y el conflicto posterior al 11-S en Afganistán, todas juntas.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló que 2024 fue el año más mortífero para la prensa con más de 120 fallecidos, mientras que en lo que iba de 2025 ya superaban los 50 periodistas muertos en ataques israelíes. Al Jazeera condenó entonces el asesinato selectivo de sus periodistas, subrayando que atacar a reporteros constituye un crimen de guerra y que estos ataques violaban las normas internacionales.

Cada mes, señaló el medio en aquel reporte, eran asesinados 13 periodistas en Gaza. El recuento realizado por el sitio Shireen.ps —que homenajea a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, asesinada por fuerzas israelíes en 2022— elevó la cifra a más de 270 trabajadores de medios fallecidos en 22 meses de guerra. La comunidad internacional, incluidos grupos defensores de la libertad de prensa, expresó su indignación ante lo que calificaron como crímenes sistemáticos.

Atacan a equipo de CNN

Este sábado 28 de marzo de 2026, un equipo de CNN fue atacado por soldados de las FDI mientras documentaba el establecimiento de un puesto de avanzada cerca de la aldea de Taysir, en el valle del Jordán. Según imágenes emitidas por el canal, los soldados israelíes manifestaron estar estableciendo el puesto como “venganza” por la muerte de Yehuda Sherman, de 18 años, en un atentado en Cisjordania. El incidente reaviva las alertas sobre la creciente violencia contra la prensa en territorios ocupados.