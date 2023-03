“Si no te follo, me muero”, exposición de Romina Pistolas devela el mundo íntimo del striptease

Romina Pistolas sorprende con una nueva propuesta artística. Esta vez, desde la fotografía análoga y el video, técnicas con la retrata y da vida al trabajo sexual fuera del país mostrando la cotidianidad de los club en que trabaja, pero también la intimidad del del striptease.

Santiago, 20 de marzo de 2023. Fotografías análogas exponen la sensualidad corporal de las bailarinas, un video en loop de un baile en el caño y un lapdance en tamaño real que se presenta al espectador de forma individual, todo junto a la intimidad de las striper que se aloja en el backstage al que nunca tenemos acceso. Así son las obras de la muestra de Pistolas.

“Si no te follo, me muero”, es el título de la exposición, pero también una frase que escuchan constantemente las stripers en la voz de sus clientes, es una buena forma de resumir el clímax de su trabajo y de transmitir las sensaciones que logran causar las trabajadoras sexuales. La muestra de Pistolas, curada por Elisa Massardo, estará abierta entre el 24 de marzo y el 23 abril en Oma galería, ubicada en Espacio Bustamante. Esta exposición se realiza tras del lanzamiento del libro “Carmen” (2022), novela autobiográfica en la que Romina Pistolas relata sus inicios en el mundo del striptease.

Ahora bien, “Si no te follo, me muero”, pretende dar cuenta del mundo del striptease, pero también ser crítica frente a la marginación social que viven las striper, a través de aquellas fotografías del backstage del club, en el que hacen vida cotidiana, conversan, se toman un café y hacen comunidad entre ellas. Porque dentro de todo, no es sencillo ser striper o vender sexualidad, implica esfuerzos psicológicos, emocionales, físicos, implica enfrentar situaciones para las que nadie te prepara y que enfrentas, casi siempre, sola. Desde este lugar, ¿existe algún diferencia con otro trabajo o con la vida misma?

Negative Lab Pro v2.3.0 | Color Model: Noritsu | Pre-Sat: 3 | Tone Profile: LAB – Standard | LUT: Natural

Las trabajadoras sexuales, también aman su trabajo, sienten satisfacción y ponen parte de su subjetividad en la rutina del baile, de la seducción, de la falsa conquista. Al respecto, Pistolas señala: “Tener un espacio seguro para explorar el deseo propio y ajeno es lo más parecido al cielo que debe existir en la tierra”. Y, sin embargo, todo el mundo pareciera juzgar este trabajo, criticar y evitar a las stripers, tanto aquellos que repudian el capitalismo como aquellos que lo valoran, porque trabajar con sexo siempre es “complejo”, pero ¿cuál es problema del sexo?, ¿del desnudo?, ¿del cuerpo? En “Si no te follo, me muero”, estas problemáticas buscan entrar en conflicto para que el espectador pueda normalizar el trabajo sexual y quizás, lograr comprender que finalmente no es más que prestar un servicio con el cuerpo.

Ahora bien, la exposición va más allá, también busca visibilizar la realidad del trabajo sexual cuando es regulado, legislado y el trato logra ser respetuoso, por eso, se busca mostrarlo todo, de forma directa y sin censuras, al respecto Massardo señala: “Cuando los límites visuales no existen y menos aún los corporales, se habita en el conflicto, el abuso, el dolor y en la invisibilización de una problemática que procura mantenerse oculta, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de ocultar? y, realmente, ¿a quiénes beneficia?” Esas preguntas giran en torno a la muestra, bajo la consideración de las diversas dificultades que enfrentan las trabajadoras sexuales en Chile y en otros países del mundo, por que para visibilizar la realidad, pareciera ser que gritar, generar reportajes de investigación y denunciar, no es suficiente; quizás, generar un buen contrapunto pueda lograr mostrar las diferencias.

Ficha técnica:

Exposición: «Si no te follo, me muero»

Artista: Romina Pistolas

Curatoría: Elisa Massardo

Lugar: Oma Galería

24 de marzo al 23 de abril