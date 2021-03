“Si nos relajamos, nos va a llevar…”, advierte secretario de Salud estatal

Así lo explicó hoy 23 de marzo durante la conferencia matutina del Gobierno del Estado el secretario José Antonio Martínez García, quien previamente había advertido en entrevista con Iván Mercado que, de no mantenerse las medidas de higiene y prevención ante la Covid-19, la pandemia podría prolongarse hasta seis meses en la entidad poblana.

De hecho, en entrevista previa con el locutor Mercado, el secretario había explicado el actual estadio del proceso de vacunación con esta analogía: “Si fuera un maratón de 42 kilómetros, estaríamos en el kilómetro 2”.

El doctor Antonio Martínez describió en estos términos históricos el caos que se avecina si la población no observa la disciplina deseable”.

“A partir de la primera ola, del año inmediato anterior, a mediados de julio, empezó a bajar y en un año y medio teníamos ya nada más en todo el sector alrededor de 120 pacientes hospitalizados. Después empezó a subir y con la segunda ola, llegamos a mil 450 pacientes. Pero, ¿qué va a pasar si yo me mantengo en esta meseta entre 600 y 700 pacientes, que es los que estamos esperando, y me llega la tercer ola, Iván? Nos vamos a ir hasta tener hasta do mil o más pacientes hospitalizados. y empezamos otra vez el caos: no hay medicamentos, empieza la falta de insumos, de oxígeno…”.

José Antonio Martínez