«Sigan adelante con sus luchas»: El emotivo mensaje de despedida que dejó Luis Larraín antes de fallecer

Luis Larraín Stieb falleció a los 42 años de edad, pasada la medianoche de ayer viernes 17 de noviembre, tras una dolorosa batalla contra un cáncer de sangre.

El activista LGBTIQ+ y cofundador de la Fundación Iguales dio a conocer su diagnóstico en enero pasado, tras varios chequeos médicos.

“Después de ocho noches de hospitalización y 14 días de exámenes, hoy por fin me confirmaron que mi derrame pleural se produjo por un linfoma primario de efusiones (PEL), un tipo muy poco frecuente y muy agresivo de linfoma no Hodgkin, es decir, un cáncer de sangre”, señaló esa vez a través de su cuenta de Instagram.

A raíz de este mensaje, el ingeniero civil, hijo del reconocido economista Luis Larraín Arroyo y Mónica Stieb, comenzó a realizar actualizaciones periódicas sobre su estado de salud en esa misma red social, a los que denominó la “Ruta del Cáncer”.

Pasada la media noche de este sábado 18, tras conocerse su fallecimiento, se publicó en su cuenta de Instagram motivo video en el que el propio Luis explica el avance de su enfermedad y las razones por las que pidió que lo sedaran, luego de que el tratamiento al que había sido sometido no generó resultados positivos.

«Les he ido contando de mi proceso tratamiento de cáncer, estaba esperando este tercer tratamiento que llegara a Chile y ya llegó. Me aplicaron las primeras tres dosis y lamentablemente no dio resultados, sigo empeorando”, expresó Larraín en el comienzo del registro.

Posteriormente, explicó que “en vista de que no hay más tratamientos disponibles y pensando en mi calidad de vida, conversando mucho con mi familia y amigos, decidí que me seden para pasar estos últimos momentos en paz y sin sentir los efectos del cáncer destruyendo mi cuerpo”.

“Quería decirles adiós a todos. Gracias por estar pendiente de lo que me pasaba y ojalá que sigan adelante con sus luchas, ya sea en la salud, en la diversidad sexual, o en el ámbito que sea”, finalizó su mensaje.

El video con el mensaje de despedida que dejó Larraín ha generado múltiples muestras de pesar, agradecimiento y empatía.

“Estremecedor”; “Me derrumbó”; “Se me caen las lágrimas”; “No lo puedo creer”; «Que dolor tan grande»; «Gracias por documentar, visibilizar y siempre luchar»; «Valiente»; «Hasta siempre y gracias infinitas por toda tu entrega», son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en la publicación que acumula más de 22 mil «me gusta».



