Sigue la desinformación en Sin Filtros: Cristian Cuevas desmiente haber sido expulsado del PC por su orientación sexual

El ex presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristian Cuevas, desmintió las afirmaciones lanzadas por el alcalde Rodolfo Carter en el programa televisivo Sin Filtros, en las cuales acusaba al Partido Comunista de haberlo expulsado debido a su orientación sexual.

Durante su intervención, el edil de La Florida aseguró que “el partido más homofóbico de la historia ha sido el Partido Comunista”, y señaló que el discurso de inclusión y tolerancia de dicho sector “son puras mentiras”.

Carter justificó sus dichos apuntando a la homofobia de figuras como Fidel Castro y el Che Guevara, así como al caso de Cristian Cuevas, quien, según el edil, habría sido expulsado del Partido Comunista por ser homosexual.

“El Partido Comunista expulsó a un señor de apellido Cuevas simplemente por su orientación sexual”, sostuvo Carter en el programa.

Ante las acusaciones del edil, fue el mismo Cuevas quien salió a desmintir los hechos a través de un hilo de Twitter, en el cual además hizo un recuento de las ocasiones en que la derecha se opuso a avanzar en derechos para las diversidades sexuales.

“El señor Carter menciona a la pasada que supuestamente yo fui expulsado del PC de Chile por ser gay. Le aclaro que no fui expulsado, menos por identificarme como un hombre gay, sino decidí poner fin a mi militancia por en ese momento tener diferencias políticas con el partido”, escribió Cuevas.

El señor Carter menciona a la pasada que supuestamente yo fui expulsado del @PCdeChile por ser gay. Le aclaro que no fui expulsado, menos por identificarme como un hombre gay, sino decidí poner fin a mi militancia por en ese momento tener diferencias políticas con el Partido https://t.co/5i4mGEyY31 — Cristian Cuevas Zambrano (@ccuevasz) November 17, 2022

El ex dirigente gremial indicó que su ingreso al Partido Comunista se dio precisamente durante el proceso de apertura a la diversidad sexual que inició Gladys Marin dentro de la colectividad, y acusó a la derecha de «torcer la historia» y «simular heterosexualidad impostada».

“La homofobia ha sido transversal a la sociedad, pero ha sido la izquierda (incluyendo el Estado de Cuba) y no la derecha miserable quienes han abierto las puertas a las luchas de género y diversidad sexual y no ahora, sino desde hace 40 años”, señaló Cuevas.

“No van a torcer la historia, cambiando los hechos. Es en la izquierda donde tenemos liderazgos políticos abiertamente no heterosexuales, no en la derecha, donde aun sus liderazgos se esconden o simulan una heterosexualidad impostada”, sentenció.