Sigue la trama en la Municipalidad de San Bernardo: Exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) volvió a declarar ante Fiscalía por fraude al Fisco

La exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, llegó nuevamente hasta la Fiscalía Oriente a prestar declaraciones en medio de la investigación por presunta malversación de caudales públicos, desfalco y fraude de subvenciones, en donde mostró su disposición a presentar todos los antecedentes necesarios para «aclarar esta situación».

La cifra defraudada durante los años de gestión de la exjefa comunal (2008-2020) que se encuentra en investigación, supera los 20 mil millones de pesos. Tras sus declaraciones, Cuevas menciona que ha sido víctima de «hartas injurias, hartas calumnias» durante el proceso.

Respecto a su nueva declaración, Cuevas afirma que: “La esperaba con ansiedad. Estamos entregando toda la documentación de respaldo, así que yo muy tranquila, confiada en que hice lo mejor que pude por mi comuna y demostrar que nuestras acciones estaban absolutamente respaldadas. Así que estoy colaborando firmemente con la Fiscalía”.

«Lo importante es que aquí no hay platas gastadas en otras cosas que no correspondan al área de educación. Eso es lo que me tranquiliza. Espero salir lo antes posible de este problema que nos aqueja a muchos (…) Si es que la fiscal pide algo más, entregaremos más documentación. La que yo traigo es bastante contundente ya. Así que conforme quede tranquila”, asegura Nora Cuevas a su salida de la Fiscalía.