Siguen las críticas por mal manejo comunicacional del Gobierno: “tiene que enmendarlo rápido”, señala presidenta del Senado

“La experiencia es vital”: Presidenta del Senado cuestiona duramente el manejo comunicacional del Gobierno

Las críticas de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN)

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), realizó agudos cuestionamientos al manejo comunicacional de la administración en el marco del alza de los combustibles, según destacó El Dínamo.

En declaraciones recogidas por el citado medio, la parlamentaria del oficialismo expuso que “aquí es donde uno nota que la experiencia en lo político es vital. Las palabras instalan realidad cuando lo dicen las máximas autoridades”, en alusión directa a la polémica por la frase “Estado en quiebra”.

En la misma línea, Núñez profundizó su diagnóstico sobre las consecuencias políticas de la estrategia comunicacional. “Yo creo que ahora que es ley el proyecto (de combustibles), el gobierno tiene que, a mi juicio, sentarse a puertas cerradas, a evaluar la semana, a producir los cambios que sean necesarios. No estoy hablando de cambiar ministros, estoy hablando de entender que se produjo una problemática comunicacional evidente, que no queda solo en lo comunicacional, sino que tiene efecto en el debate legislativo y eventualmente en los votos”, sostuvo.

“Estado en quiebra”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, en entrevista con T13 Radio, calificó el uso de la expresión “Estado en quiebra” como un error comunicacional de la Secom que perjudica la imagen país y la confianza de los inversionistas.

Paralelamente, ADN Radio reprodujo las apreciaciones del exdirector de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), Juan Carvajal, quien advirtió: “Desde el punto de vista comunicacional, es una mala nota para el Gobierno de Kast. […] Si entendemos la comunicación como una estrategia global —que incluye lo que se decide, lo que se hace y los efectos que produce—, aquí hay señales preocupantes”.

Carvajal, en sus dichos difundidos por el medio, apuntó a una falta de coordinación estructural: “Aquí parece no haber existido una instancia previa que evaluara las decisiones de forma integral, considerando lo económico, lo jurídico, lo comunicacional y lo político. […] Gobernar no es lo mismo que hacer campaña”, sentenció.

La respuesta del Gobierno ante los cuestionamientos de prensa

Frente al cúmulo de críticas aparecidas en distintos medios, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó —en declaraciones replicadas por agencias y diversos portales— que “un gobierno siempre está expuesto a la crítica política, pero yo le quiero decir fuerte y claro, este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”. Por su parte, la vocera Mara Sedini, en declaraciones también recogidas por la prensa, sostuvo que “nosotros no nos perdemos, la comunicación es para la ciudadanía”.

En paralelo, según informó El Dínamo, a primera hora de este viernes se constituyó el comité “Chile sale adelante”, una nueva instancia de coordinación ministerial. Sin la presencia del mandatario, se dieron cita en La Moneda los titulares de Interior, Hacienda, Energía y Transportes para monitorear el impacto del alza de las bencinas e implementar las medidas contenidas en la ley aprobada esta semana en el Congreso.