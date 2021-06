Sin causas conocidas: Incendio afectó dependencias de Escuela de Carabineros en Providencia

En la mañana de este jueves, se registró un incendio que afectó las dependencias de la Escuela de Carabineros, ubicada en Diagonal Oriente y Avenida Pedro de Valdivia, en Providencia.

Noticia en desarrollo/ Incendio afecta a escuela de carabineros en Providencia.#EscuelaDeCarabineros pic.twitter.com/XmxUdzpp78 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) June 17, 2021

De acuerdo con El Desconcierto, las llamas se registraron en el edificio de los guardias de palacio, ubicado a un costado de la calle Marchant Pereira.

Se conoció que el fuego afectó hasta el tercer piso de las instalaciones de Carabineros, donde se encuentran dormitorios y oficinas administrativas, las cuales resultaron con daños considerables debido al siniestro.

Se da la SEGUNDA ALARMA de INCENDIO por fuego en oficinas en dependencia policial, Diagonal Oriente y Pedro de Valdivia. Bomberos trabajando pic.twitter.com/0gDZrUvYAZ — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) June 17, 2021

Hasta los momentos, se desconocen las causas del incendio, que ya se encuentra controlado; y no se han registrado víctimas ni lesionados.

El coronel Alejandro Arancibia, de la Prefectura Santiago Oriente, expresó que se está investigando el origen del incendio.

«Se produjo un incendio, afectó segundo y tercer piso, específicamente dormitorios. Los protocolos de evacuación se cumplieron y no hay personal lesionado. En este momento, se está trabajando para normalizar la situación», explicó el coronel, citado por 24Horas.

Coronel Alejandro Arancibia, Prefecto Prefectura Santiago Oriente, informa sobre incendio ya controlado en una dependencia adyacente a la Escuela de Carabineros. pic.twitter.com/DWIZGU7RWk — Agenda de Prensa – Agencia Informativa (@ADPrensa) June 17, 2021

¿Relación con el PacoGate 2?

A través de las redes sociales, un grupo de ciudadanos y ciudadanas señalaron que este incendio se se registra un día después que saliera a la luz una investigación sobre irregularidades en la administración del Fondo para Hospitales de Carabineros, la cual fue denominada “PacoGate2”, en alusión al mayor caso de corrupción en la historia de Chile.

Según reseñó El Mostrador, un panfleto que circula en el Hospital de Carabineros, pone los ojos sobre la delicada probidad de la institución.

El panfleto, firmada por Anfuhoscar –la asociación de funcionarios del hospital–reza: «Sigue la sinvergüenzura en Carabineros. El director de Salud, general Luis Soto Barrientos actualmente se encuentra imputado por desacato a la autoridad por un juicio civil del Fondo de Hospitales, cuyo administrador es él (…) hasta la fecha no cumple la ley”. Es más, señala que la causa va escalando, porque “se ordenó remitir los antecedentes del desacato al Ministerio Público».

Según reveló el portal, el caso corresponde a un litigio entre la empresa Upgrade, que ganó en 2013 una licitación convocada por el Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile, para la adquisición e implementación del “Sistema de Gestión Hospitalaria para la Dirección de Salud de Carabineros de Chile” en todos los equipos computacionales que se encuentran en dependencias del hospital institucional.

El Fondo para Hospitales es una cuenta que mensualmente recolecta el 1,5% de los haberes de todos los carabineros y que hoy asciende a los 30 mil millones de pesos. Sin embargo, no hay caja, según denuncia la circular de la Anfuhoscar. «¿Por qué no devuelve el valor de la letra de garantía que cobraron a una empresa que eventualmente no cumplió con un contrato y que en definitiva le ganó el juicio a Carabineros? Porque no hay plata. ¿Y qué se ha hecho con ese dinero? Nadie sabe, porque no hay una cuenta pública de su gestión”, señalan.

Adicionalmente, desde Anfuhoscar denuncian otras irregularidades relacionadas con la gestión de Soto Barrientos, entre las que figuran episodios de maltrato a personal, contratos «truchos» e ineficiencia funcionaria.

Asimismo, señalan que el coronel Marcos Arévalo Aliaga, director del Hospital de Carabineros, y quien «amigo y socio» del general Soto, sería el responsable de que el recinto hospitalario esté en «deplorables condiciones de mantención», como lo evidenció un informe encargado a un ingeniero externo. “Seguro hay malabares, ojalá investigue la Contraloría General de la República», finalizan.