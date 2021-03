Síndrome De Down: Una condición que no frena a las personas de alcanzar sus sueños

Chris Burke, Ayelén Barreiro, Lauren Potter, Bárbara Wetzel, Owen Groesser y Pablo Pineda son personajes exitosos de diferentes países que tienen en común dos cosas: alcanzaron su sueño y tienen Síndrome de Down.

Primero, hay que explicar que el Síndrome de Down NO es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra en el ADN.

Según un estudio de Down España, en el mundo existen seis millones de personas aproximadamente con Síndrome de Down, es decir; que la prevalencia biológica es de 1 caso por cada 600 nacimientos, y dicha condición, no repercute en el día a día de las personas con Síndrome de Down.

Desde hace 10 años, todos los 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, con el fin de recordar a la población global que la persona con esta condición cuenta con la libertad y la independencia de tomar sus propias decisiones.

De acuerdo con la ONU, este día se eligió debido a que la condición del Síndrome de Down se debe a la alteración del cromosoma 21. Por su parte, el calificativo “Down” fue designado por primera vez en 1866 por el doctor británico John Langdon Haydon Down, quien fue el que detectó este cromosoma.

Cabe destacar que, según estudios científicos, las personas con síndrome de Down no tienen un coeficiente intelectual tan diferente como una persona que no cuenta con esta condición. La única diferencia es que les cuesta un poco más el habla.

Para detectar si una persona cuenta con Síndrome de Down, se utiliza una prueba de traslucencia nucal, la cual se realiza entre la semana 11 y 14 del embarazo. Se utiliza la ecografía y se mide el grosor del pliegue nucal, ubicado detrás del cuello del feto.

En los bebés con síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas se tiende a acumular fluido en esa parte, lo que hace que el pliegue sea más grueso, refiere el portal Kids Health.

Hace décadas, las personas con síndrome de Down tenían una expectativa de vida de menos de diez años. Hoy en día viven en promedio 60 años, y pueden llegar a gozar de una vida plena.

Personas influyentes con Síndrome de Down

A principios de este artículo te hablamos de algunas personas que no pararon por cumplir su sueño, a pesar de dicha condición.

Uno de los personaje más conocido a nivel global hoy es Pablo Pineda, un joven español que se convirtió en el primer licenciado europeo con Síndrome de Down. Maestro, presentador y escritor, Pineda se convirtió en el primer actor galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián por su interpretación en la película ‘Yo también’.

También está Ayelén Barreiro, es argentina y estuvo en el programa del famoso conductor Marcelo Tinelli, Showmatch, dejando un importante mensaje para todos: “No soy la chica down de ‘Bailando’, soy Ayelén Barreiro. Sí, tengo Síndrome de Down, pero soy más que eso”, afirmó durante la emisión del mencionado programa.

Lauren Potter es la actriz que personificó a Becky Jackson en la famosa serie estadounidense “Glee”, mientras que Bárbara Wetzel (México), conquistó en 2015 el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en la Categoría Junior.

Son muchas las personas que han demostrado que el síndrome de Down no es impedimento ninguno para llegar a alcanzar sus metas y dejar huella en la historia y ser rereferentes en sus respectivas áreas.