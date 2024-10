Solicitan investigar a candidata RN a alcaldía de Quilpué por tráfico de influencias: Cristóbal Andrade ingresó requerimiento

Quilpué: Piden investigar a candidata Corti por tráfico de influencias

Ya que la candidata de RN a la Alcaldía de Quilpué habría hecho gestiones para rebajar costos del Nuevo Hospital de Marga Marga y luego trabajar en la misma empresa que construye la obra.

Graves hechos se han comenzado a quedar al descubierto después que el candidato a Concejal por Quilpué, Cristóbal Andrade realizara una presentación ante la Contraloría Regional para solicitar se investiguen “vulneraciones a los principios de probidad administrativa, negociación incompatible y tráfico de influencias en que podría haber incurrido la Ex Gobernadora de Marga Marga”, Carolina Corti, actual candidata de la derecha a la Alcaldía de Quilpué, al haber realizado gestiones en favor de la empresa Acciona S.A, constructora del Hospital de Marga Marga, y luego ser contratada por la misma empresa de capitales españoles, apenas 3 meses después de dejar el cargo público.

Según indicó el ex Constituyente Andrade a El Mercurio de Valparaíso “lo que busco es que tengamos autoridades probas, no queremos en Quilpué otra Amelia Herrera o una Virginia Reginato, por eso, si mi afán es ser un fiscalizador, empiezo a hacerlo desde ya. Sería de extrema gravedad que una persona que pretende dirigir nuestra comuna, haya usado su cargo para intentar bajar los costos de una obra tan importante como un Hospital y beneficiar al privado que la construye, a costa de disminuir la calidad de una obra que es de utilidad pública, para luego ser contratada por esa misma empresa privada, creo que es ilegal, pero si no, es antiético e inmoral”.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el candidato, desde hace 5 años a través del Mercurio de Valparaíso se estaba denunciando que había presiones políticas lograr rebajar costos de la obra del Hospital Marga Marga. El Consejero Regional Regional Percy Marín decía “sabemos que están proponiendo rebajar algunas partidas, por ejemplo, cambiando las cañerías de cobre por unas de PVC, eliminando un centro para el dolor y dejando algunas partes sin aire acondicionado, ni agua caliente, lo que es inaceptable porque la comunidad está pidiendo un hospital de alto estándar”.

Según El Mercurio, en las reuniones registradas por ley del Lobby de la Intendencia se reunieron representantes de la empresa Acciona, con el entonces Intendente Regional Jorge Martínez, acompañados de la Gobernadora Carolina Corti y el entonces Seremi de Salud, a fin de lograr rebajar costos de la obra del Hospital Marga Marga.

Ante las declaraciones de Corti de que se querellaría, Andrade manifestó que “Es propio de la derecha amenazar cuando los pillan en algo raro. Yo pedí a Contraloría que investigue y se pronuncie. Si ella no hizo nada, debe estar tranquila. Tal vez ella hizo algo malo por algo se quiere querellar. Pero está claro que Juan Sutil, el líder de los empresarios le financió la campaña y que además trabajó para Soquimich, la empresa que financiaba ilegalmente la política y más encima fue contratada por la empresa a favor de la cual hizo lobby. Espero que el hospital no lo hayan hecho con menos cemento y sin aire acondicionado porque eso atenta a la calidad de vida de las personas y de la salud que entrega hoy el estado”

La información dada a conocer por el ex Constituyente y que sustentó su presentación en Contraloría, es información oficial de la empresa Acciona y de la Gobernación Provincial, además de medios de prensa, portales de noticias y el propio perfil Linkedin de la Relacionadora Pública que hoy aspira a llegar a la Alcaldía de Quilpué por RN, según ello Corti fue parte de Acciona por 2 años 5 meses, desde junio de 2022 y paralelamente de Soquimich, a partir de 2023, habiendo dejado el cargo provincial en marzo de 2022, al culminar el segundo Gobierno de Piñera.