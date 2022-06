Solo 1 de cada 10 personas abordadas contesta una encuesta Cadem: No tienen validez

El Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social realizó una análisis de las encuesta Cadem, en donde se evidenció que solo una de cada 10 personas que son abordas, responden a las preguntas.

El instituto tomó como referencia una encuesta publicada el 26 de junio y realizada entre el 22 y el 24 de este mismo mes.

🔴🔴🚨🚨🇨🇱Tasa de respuesta #Cadem 26 de junio 9,9% (702 respuestas en 7073 llamados) ¿qué hay tras este análisis que hace pensar que es la opinión de todo Chile? Mira nuestros reportes semanales desde https://t.co/VM6BSjBf3W . Forma tu propia opinión… pic.twitter.com/eRe7nUB4Tr — Lab. Interdisciplinario de Estadística Social (@LIES_matUC) June 27, 2022

La encuesta Plaza Pública, elaborada por Cadem, se realizó de manera telefónica a celulares, a través de un sistema digital. En este proceso – donde se entrevistó a hombres y mujeres de todas las regiones del país – se seleccionó solo a 702 personas (tasa de respuesta de 9,9%), con un margen de error de 3,7%.

Así lo especificó la empresa al momento de publicar los resultados.

«Los seleccionados forman parte de lo que CADEM llama su población de elegibles, que asciende a 13.314.848. Esta semana, solo 7.073 personas fueron seleccionadas, de las que solo 702 accedieron a responder la encuesta. Estas 702 personas representan el 9,9 % de los seleccionados y el 0,00527 % de los elegibles», refiere el Laboratorio Interdisciplinario en su análisis, publicado en su página web.

De igual forma, se encontró que «tanto el 90,1 % de los seleccionados, como el 99,9947 % de los elegibles no respondieron la encuesta».

Ante estos resultados, el Laboratorio Interdisciplinario cuestiona el uso de un bajo porcentaje, para resaltar una presunta opinión de toda la población.

Para Cadem – señala el laboratorio – «supone que no hay diferencias entre los que respondieron la encuesta y los seleccionados, o incluso los elegibles bajo el supuesto de que quienes rechazan contestar son iguales a quienes contestan, la magnitud de la tasa de rechazo no ofrece mayores inconvenientes, pero cuando existe evidencia que ambos grupos no son equivalentes, el rechazo puede introducir serias distorsiones en los resultados».

Este supuesto es el diseño metodológico utilizado por la encuestadora.

«Este supuesto es equivalente a suponer que las muestras representativas existen. Estas no existen pues es imposible verificar que la parte (una muestra) representa al todo (la población de interés), en particular aquella parte del todo que no respondió la encuesta (en esto, CADEM hace una afirmación incorrecta)», refiere la investigación.

«La opinión de las 702 personas es un muy débil reflejo de la opinión de la ciudadanía,

por lo que es necesario que cada ciudadana y ciudadano siga formándose su propia opinión», concluyó el Laboratorio.