¿Subordinación total de Milei? Polémica por ingreso de tropas militares de EE.UU. a Tierra del Fuego sin autorización del Congreso

Milei despliega a tropas de EE.UU. en el Sur con un decreto tildado de inconstitucional

El Gobierno del Presidente Javier Milei oficializó mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, publicado en el Boletín Oficial, la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino. La medida, firmada por el Presidente y todo su Gabinete, autoriza la realización de dos ejercicios combinados en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados de las Fuerzas Armadas, según detalla el texto oficial.

El primer operativo, denominado “Solidaridad”, se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile, y estará orientado a la cooperación frente a catástrofes naturales, en base a un acuerdo bilateral de 1997. El DNU autoriza el despliegue de personal y medios militares argentinos entre el 5 y el 11 de octubre, tal como fue establecido en el decreto publicado este lunes.

El segundo ejercicio, bautizado “Tridente”, se desarrollará en territorio argentino entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, con epicentro en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano. Según la BBC Mundo, el documento oficial señala que el objetivo es “mejorar la interoperabilidad y fortalecer las capacidades nacionales en escenarios de crisis”, e incluirá operaciones combinadas de defensa naval y asistencia humanitaria con participación directa de tropas estadounidenses.

La acción del mandatario genera polémica, ya que, como reporta BBC Mundo, la medida se adoptó “sin el aval del Congreso Nacional”. Página 12 coincide en este punto, afirmando que “el decreto viola la Constitución y las leyes vigentes, que establecen que la entrada y salida de tropas debe contar con aprobación parlamentaria”. Ambas fuentes destacan el uso de un instrumento administrativo para una decisión que, por ley, requiere autorización legislativa.

El contexto político no es ajeno a la controversia. Página 12 vincula la decisión con las “negociaciones con el Tesoro norteamericano” y un intento de “mendigar un salvataje financiero” por parte del gobierno, señalando que la medida “levantó suspicacias”. Asimismo, el medio cita la fuerte oposición del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien fustigó: «Seguimos entregándole soberanía a Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña».

Cabe destacar que, según el contexto oficial, ambas maniobras habían sido contempladas en un proyecto de ley remitido al Congreso Nacional, pero la iniciativa no llegó a ser tratada, lo que motivó la emisión del DNU para habilitar los ejercicios en los plazos previstos, generando un intenso debate entre la necesidad operativa de las Fuerzas Armadas y los procedimientos constitucionales.