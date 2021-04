Subsecretaria Daza frente a perdonazo masivo en cordón sanitario ruta 5 Sur: «No volverá a repetirse»

Rodrigo Sepúlveda le pidió a la Subsecretaria Paula Daza una autocrítica, como el no haber escuchado a especialistas que pedían a gritos cosas como cerrar el Aeropuerto, no la hubo. Al final le preguntó si había pensando en renunciar. Daza respondió que no, que no ha pensado eso: pic.twitter.com/vY0khUd4Lp