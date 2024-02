Suck it, Kieran: Pedro Pascal gana premio a Estrella Masculina de TV en los People’s Choice Awards

El actor nacional, Pedro Pascal, fue elegido como la Estrella Masculina de TV en 2024, según los People’s Choice Awards.

El actor detrás de «Joel Miller», en su más reciente éxito mundial «The last of us», dejó atrás a grandes competidores que componían la lista, entre los que destacan Tom Hiddleston (de Loki), Jeremy Allen White (por su papel en The Bear), y Kieran Culkin, quien se burlara de Pascal en la premiación de los Golden Globes tras ganar la categoría de «Mejor Actor en TV».

«La más grande fortuna es haber recibido este premio de parte de los fans. Al final del día es todo sobre el público y nosotros sólo queremos darles lo que quieren. Mi mayor gratitud para ustedes», señaló Pascal.