Suecia autoriza la matanza de cientos de linces tras la mayor cacería de lobos de la historia

Luego de la polémica autorización de cacería de decenas de lobos -considerada la matanza más grande del país en los tiempos modernos-, Suecia emitió licencias a cazadores para matar un total de 201 linces.

El número de licencias para asesinar a linces a lo largo del mes de marzo, es más del doble que en los últimos años, un hecho que los conservacionistas y activistas de la vida silvestre han calificado fuera de proporción.

Los defensores animalistas iniciaron una petición para detener la matanza de linces y exigen a la Unión Europea (UE) que tome medidas contra Suecia por violar la ley ambiental.

“Esta es una caza de trofeos, como ir a África a cazar leones (…) Cientos de cazadores extranjeros vienen a Suecia a cazar linces porque piensan que es emocionante”, denunció Magnus Orrebrant, director de Svenska Rovdjursföreningen, un grupo de defensa de los derechos de los animales.

Los conservacionistas advirtieron el mes pasado que la población de linces en Europa podría colapsar a menos que se hagan esfuerzos inmediatos para proteger a los animales. Las pruebas en los gatos restantes en Francia muestran que su diversidad genética es tan baja que se extinguirán localmente en los próximos 30 años sin intervención.

La asociación de cazadores suecos, Svenska Jägareförbundet, admite que el lince no representa un peligro para los humanos y, de hecho, tampoco lo es la caza de lobos, ya que no hay casos documentados de lobos atacando a humanos en los tiempos modernos suecos, reseña The Guardian.