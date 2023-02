Super Bowl: Rihanna confirma su segundo embarazo e impacta con pasarelas voladoras (Video)

Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresó este domingo por con una futurista presentación en el medio tiempo del Súper Bowl donde además de interpretar sus grandes éxitos sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

La cantante de Barbados arrancó su espectáculo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona (EE.UU.) desde una plataforma elevada en la que se tocó su abdomen varias veces, un gesto con el que hizo estallar las redes sociales con rumores sobre un posible nuevo embarazo.

Posteriormente, representante de la artista despejó las dudas al confirmar al medio especializado The Hollywood Reporter que Rihanna espera el que será su segundo hijo, tras el que tuvo en mayo de 2022 con el rapero ASAP Rocky.

La actuación en el Super Bowl que enfrentó a los Philadelphia Eagles con los Kansas City Chiefs supuso el regreso a un escenario de la popular cantante tras siete años dedicada a su empresa de maquillaje y ropa.

Vestida con un mono de un rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco, la cantante revivió sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras.

La intérprete puso a bailar al público con auténticos clásicos como “Bitch Better Have My Money”, “We Found Love” y “Work”, y cerró su presentación con dos de sus más grandes éxitos, “Umbrella” y “Diamonds”.

Un momento que fue muy comentado en las redes fue n cuando retocó su maquillaje a mitad de una canción, lo que le dio una buena promoción a su marca de maquillaje Fenty.

Sin embargo, despertó opiniones a favor y en contra en las redes sociales.

Algunos consideran que la presentación fue aburrida porque Rihanna no bailó ni se movió como todos esperaban, aunque otros también consideran que el que esté embarazada es una prueba de que las mujeres pueden hacer lo que se propongan sin ninguna limitación.

Hace unos días la intérprete de «Love On The Brain» comentó que desde que se convirtió en madre siente que se puede apoderar de todo el mundo y que esto le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL.

«Cuando te vuelves mamá hay algo que ocurre por lo que sientes que puedes apoderarte del mundo, que puedes hacer cualquier cosa. El Súper Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo», dijo Rihanna en rueda de prensa.

