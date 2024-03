Superintendencia de Educación ingresa oficio por caso de bullying en Talca denunciado en redes sociales

Hace tres días, una alumna del Colegio Inglés de Talca hizo pública una denuncia de bullying mediante la red social «TikTok», en la que acusaba una fuerte exclusión y malos tratos recibidos por parte de sus compañeros de establecimiento educativo. «¿En qué me ayudan? ¿Qué me pueden aconsejar?», pregunta la joven a los usuarios en parte del registro audiovisual.

«La verdad la he pasado muy mal. Estoy asustada porque van a empezar las clases y pasó los recreos sola, almuerzo sola, hacen cumpleaños y no me inviten o dicen que van a hacer tal fiesta al frente mío y yo me siento mal», de esta forma relata parte de las situación que ha sufrido la estudiante en el recinto.

En el video, añade también que: «Me dicen muchas cosas, los grupos no me integran, eso ha sido muy difícil para mí porque académicamente me ha afectado».

La publicación del TikTok que cuenta con casi dos millones de visualizaciones, llegó hasta la Superintendencia de Educación, organismo que mediante un post de «X», mencionaron que ya tomaron conocimiento del caso, se reunieron con el establecimiento e ingresarán una denuncia de oficio para poder investigar los hechos denunciados por la estudiante.

Ante situaciones de maltrato, los establecimientos educacionales tienen el deber de activar los protocolos de actuación, investigar y tomar medidas de resguardo, de apoyo psicosocial y/o pedagógico para garantizar que no se vulneren los derechos de las y los estudiantes. March 3, 2024

Por parte del Colegio Inglés de Talca, no han dado declaraciones ni ha sacado comunicados al respecto, incluso, limitaron los comentarios de su Instagram.