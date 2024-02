¿Suspender el feriado legislativo?: La polémica en torno al Congreso ante las emergencias del país

Agenda de emergencias en el país: ¿Suspender el feriado legislativo?

En torno a la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y la agenda de seguridad del país, así como la nueva catástrofe por incendios forestales que afectan a varias regiones, en especial la de Valparaíso, vuelve a surgir la polémica ¿Se debe suspender el feriado legislativo del Congreso de la República?

Cabe consignar que el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), fue convocado por el presidente Gabriel Boric para hoy lunes, instancia donde participan además: El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Cifuentes; El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; la contralora General de la República (S), Dorothy Pérez; La ministra del Interior, Carolina Tohá; de Defensa Nacional, Maya Fernández; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. También, el comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Javier Iturriaga; el comandante en Jefe de la Armada, Almirante Juan Andrés de la Maza; el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General Hugo Rodríguez; el General Director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez y el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Director General Sergio Muñoz.

A esto se suma, la nueva catástrofe que enfrenta el país por incendios forestales, en especial con la gravísima situación en la Región de Valparaíso con numerosas pérdidas humanas y miles de afectados por los siniestros, hechos que han llevado a plantear, que sería imperioso que el poder legislativo asuma roles durante el mes de febrero, ante las urgencias que año tras año desencadenan en el país.

“Estamos absolutamente disponibles para acelerar el trámite legislativo, y si es necesario, tener que volver a sesionar durante este receso, lo vamos a hacer”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, en la previa a la reunión del Cosena.

Una polémica que no es nueva

El 2021, un grupo de parlamentarios intentó suspender el feriado legislativo ante una serie de urgencias en el país. En la ocasión, el parlamentario Diego Ibáñez (CS) “lamentó que no se alcanzara unanimidad en la petición de interrumpir el feriado legislativo, tras el caso del malabarista que murió baleado por un carabinero. Si hubiese sido en Las Condes o en Santiago, se hubiese suspendido el feriado legislativo”, señaló a CNN Chile, atendiendo otros temas también que impactaban al país.

Previo a esto, durante el 2020, por moción se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca modificar la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para eliminar el receso parlamentario y regular el feriado legal de diputados y senadores. Señala que hasta hoy ha sido una práctica administrativa consuetudinaria para suspender la actividad parlamentaria durante la totalidad del mes de febrero de cada año.



Asimismo, junto con suprimir el receso parlamentario, el proyecto de ley, pretende hacerse cargo del fundamento que precisamente legitimó su establecimiento, cual fue el instrumento que -sin regular al efecto-, consagró de manera consecuencial el feriado anual de los congresistas.



Otro punto abordado, es las regulaciones estatutarias que vinculan al personal del Parlamento, y sopesando la naturaleza y características de la labor de sus parlamentarios, lo más justo y proporcional supone que a éstos, en lo que se refiere a su feriado anual, se asimilen a las normas del Estatuto Administrativo que rige a los funcionarios del sector público, contenido en la Ley N° 18.834, haciéndoles aplicable el feriado anual base de quince días hábiles por cada año calendario independiente del número de años que, continua o discontinuamente, hayan desempeñado un cargo como diputado o senador y para hacerlo efectivo en cualquier época del año.



Por último, el proyecto de ley, tomando en consideración que la labor parlamentaria se podría ver igualmente entorpecida si casi la totalidad de los parlamentarios hicieren derecho de su feriado anual durante el mes de febrero, haciendo inocuos sus objetivos, al no poder sesionar el Congreso por no reunir los quorum mínimos señalados en la ley, cumple con señalar que será un reglamento, dictado por cada una de las cámaras, el que para no afectar la continuidad del funcionamiento del Congreso, regulará en forma detallada el procedimiento de otorgamiento de tal derecho, así como también las limitaciones, preferencias y postergaciones, mediante el sistema de turnos u otros mecanismos que garanticen imparcialidad y equidad, según se indicaba el 2020.

Cabe consignar, que en el Congreso hay proyectos que aún no tienen salida y que son de especial importancia en materia de seguridad y muy especialmente relativo a los incendios, en prevención y especialmente, un proyecto ley que pretende PROHÍBIR el cambio de uso de suelo en zonas afectadas por incendios forestales.

