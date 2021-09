Talibanes prohíben a las mujeres jugar deportes en Afganistán

A las mujeres de Afganistán no se les permitirá jugar al críquet ni a otros deportes que puedan exponer sus cuerpos más de lo que permite la ley islámica, dijo Ahmadullah Wasiq, jefe adjunto de la comisión para la cultura del Gobierno talibán (movimiento proscrito en Rusia por terrorista).

«No creo que se permita a las mujeres jugar al críquet porque no hay necesidad de hacerlo… [Mientras juegan] pueden enfrentarse a una situación en la que su cara y su cuerpo no estarán cubiertos. El islam no permite que las mujeres tengan ese aspecto», sentenció en una entrevista con el medio SBS.

El críquet, que llegó a Afganistán desde la India británica, es uno de los deportes más populares del país incluso entre las mujeres, pero según los talibanes «en la era de los medios de comunicación» las jugadoras podrían ser captadas en fotos y videos que pasarían a ser del dominio de muchos desconocidos.

«El islam y el Emirato Islámico de Afganistán [sistema político autodenominado de los talibanes] no permiten que las mujeres jueguen al críquet ni a ningún otro deporte en el que se exponga su cuerpo», señaló.

