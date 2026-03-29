Tano Ponce lanza «FLOW CL»: Trap y folclor chileno en clave contemporánea

Trap y folclor chileno en clave contemporánea: Tano Ponce irrumpe con “FLOW CL”:

El cantante y productor acaba de estrenar un álbum de 10 tracks que redefine el género urbano mediante el uso quirúrgico de samples de la música folclórica chilena actual.

SAN CARLOS, CHILE – Fernando «Tano» Ponce (29), músico, productor y compositor, anuncia el lanzamiento de su álbum más personal y ambicioso hasta la fecha: “FLOW CL”. Radicado en la Región de Ñuble, Tano presenta una obra que no fusiona trap y folclore, y propone una nueva identidad sonora que busca competir en los escenarios más exigentes del mundo.

A diferencia de otros exponentes urbanos, Tano Ponce mantiene un vínculo sostenido con la música de raíz. Ha formado parte de agrupaciones folclóricas como Medialuna de Amores, Aires de Ñuble, Acordes del Alma y Los de Marín, dentro de las cuales ha demostrado su versatilidad como productor al colaborar en éxitos como «La Propuesta» (de Medialuna de Amores junto a Jordan) y como compositor para figuras de la cumbia ranchera como Gregory Godoy. Además, en 2025 destacó en el programa de TV «Mi Nombre Es», donde personificó a Germaín de la Fuente.

Esa misma versatilidad lo ha llevado a escenarios de Francia, Alemania, Austria, Hungría y Portugal, destacando su reciente gira en 2025 junto al Ballet Folclórico Municipal de Rancagua por los festivales de folclore más prestigiosos de Europa, como el FolkMonçao y las Jornadas de Folclore en Ourense.

«FLOW CL»: Identidad hecha con bisturí

Bajo el sello Flow de Raíz —una compañía independiente fundada en 2018 y dedicada a la investigación de nuevas estéticas musicales desde la reinterpretación del folclor— nace este trabajo que se distancia de los estilos ya establecidos. Esta compañía, creadora de los laboratorios Corte Chilenero el año 2021 e impulsora del género kukoh, propone con este álbum una producción meticulosa, donde el artista utiliza el sampleo como una herramienta de precisión.

«Decidí llamarlo ‘FLOW CL’ porque es una declaración de principios: presento identidad. El trabajo de samples fue hecho prácticamente con bisturí», explica el artista. En el ADN del disco resuenan influencias de la Orquesta Punta ‘e Diamante, Marparaíso y Silvanita y los del Quincho, integrando la vida cotidiana de Tano en una base de sonidos urbanos y folclore latinoamericano.

Con colaboraciones que conectan a Linares, San Javier y Santiago con España, Argentina e incluso los Estados Unidos, el disco cuenta con los sencillos preestrenados “Folkstar” (junto a Edü) y “Mi Chilenita” (junto a Ki Taíto, su productor), este último ya disponible en YouTube.

«Es un trabajo hecho con humildad, pero con la seguridad absoluta de que el sonido que logramos compite en cualquier parte del mundo. Es ponerle la denominación de origen a una visión propia», sentencia Tano.

Gira Nacional 2026

Durante el segundo semestre de este año, Tano Ponce realizará una gira nacional para presentar el disco en diversas localidades, recorriendo Santiago, Rancagua, Concepción, Temuco y Valdivia, para finalizar con un show en la ciudad que lo vio crecer, Puerto Montt.

El disco “FLOW CL” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.