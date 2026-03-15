“Te mintieron en la cara”: Recuerdan los momentos de campaña de Kast que aseguraba que no se tocaría la gratuidad universitaria

Polémica por los primeros anuncios de Kast: rebaja de impuestos a grandes empresas y restricción a la gratuidad universitaria generan ola de críticas

A solo días de asumir, la administración de José Antonio Kast anuncia una rebaja de impuestos para las grandes empresas, junto con la limitación de la gratuidad universitaria a estudiantes menores de 30 años y cambios en el Crédito con Aval del Estado (CAE). Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, recordando los dichos de campaña de la vocera de Gobierno, Mara Sedini y del propio José Antonio Kast.

En un paquete de medidas económicas y educacionales dado a conocer en las últimas horas, el gobierno del presidente José Antonio Kast comunicó una serie de decisiones que han generado un intenso debate público. Entre los anuncios más destacados se encuentra una rebaja de impuestos dirigida exclusivamente a las grandes empresas, excluyendo explícitamente a las pymes de este beneficio. Paralelamente, se informó la intención de limitar la gratuidad universitaria a aquellos estudiantes que tengan menos de 30 años, frenando además su extensión a nuevos deciles de ingreso. El plan también contempla una modificación en el sistema de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Estas primeras señales del Ejecutivo han provocado una rápida reacción en el espectro político y en redes sociales, donde diversos actores han contrastado las medidas con los compromisos adquiridos durante la campaña electoral.

El usuario Hernán SR sintetizó la percepción de un sector de la población: «🚨TODO UN RÉCORD. En 5 días Kast destruyó todas sus promesas de campaña.»

🚨TODO UN RÉCORD



En 5 días Kast destruyó todas sus promesas de campaña. pic.twitter.com/VKIi0Uxzv1 — H (@hernan_sr) March 15, 2026

Otro de los episodios más virales fue el recordatorio de Piensa Prensa, que publicó un video de campaña de la actual vocera de Gobierno, Mara Sedini. En la publicación, que acompaña con un contundente mensaje, se lee: «Te mintieron en la cara!! Dijeron que no tocarían la gratuidad universitaria. Hoy el gobierno de José Kast creó incentivos para las grandes empresas (dejando sin beneficios a las pymes) y recortando recursos para la educación de miles de familias de bajos recursos.»



Te mintieron en la cara!!

Dijeron que no tocarían la gratuidad universitaria.



Hoy el gobierno de José Kast creó incentivos para las grandes empresas (dejando sin beneficios a las pymes) y recortando recursos para la educación de miles de familias de bajos recursos. pic.twitter.com/iQCHJNdc9F — PIENSAPRENSA 360 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 15, 2026

Otro mensaje de la misma cuenta enumeró lo que denominó «La emergencia de Kast», señalando en un balance de las primeras 48 horas de gobierno: la liberación de ciertos reos, la eliminación de la gratuidad en educación superior, la baja de impuestos a los «súper ricos» y la eliminación de pagos de construcciones en el Barrio Alto, lo que, según la publicación, afectaría los ingresos de las comunas más pobres.

La emergencia de Kast:



En solo 48 horas desde su entrada en el gobierno, así vamos



– Liberar a delincuentes, crimínales y genocidas



– Eliminar gratuidad en educación superior



– Bajar impuestos a los súper ricos…



– Elimina pago de construcciones a propietarios del Barrio… pic.twitter.com/K1vqplZ6D2 — PIENSAPRENSA 360 mil Seguidores (@PiensaPrensa) March 15, 2026

El malestar también se expresó desde el ámbito parlamentario. La diputada Emilia Schneider publicó un mensaje dirigido directamente al mandatario, acusando un incumplimiento de palabra:

«Lo pillamos presidente @joseantoniokast. Dijo que no recortaría la gratuidad ni ningún otro beneficio social, y ahora quiere restringirla. Otra mentira, como el ‘gobierno de emergencia’. Dice una cosa y hace otra»