Teatro Feral vuelve con funciones de su ópera prima “Horror Vacui” en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda

Teatro Feral estrena «Horror Vacui» con éxito y nuevas funciones

Tras su exitoso estreno, Teatro Feral cuenta con nuevas funciones de su obra debut “Horror Vacui”, montaje que pone en escena la crisis de salud mental en Chile desde una propuesta posdramática, multidisciplinaria y profundamente sensorial.

Bajo la dirección de Claudio Quilodrán, Horror Vacui explora las fracturas emocionales de una sociedad sobrecargada, utilizando herramientas como el sonido inmersivo, proyecciones audiovisuales y un lenguaje corporal extremo para generar una experiencia teatral intensa y envolvente.

“Nuestro objetivo no es contar una historia, sino lograr que el público experimente nuestras perspectivas respecto al peso del vacío que muchas personas experimentan hoy por hoy”, señala su director.

Nuevas funciones confirmadas en la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda:

Jueves 16 de octubre – 16:00 hrs. (función completa, cupos agotados)





(función completa, cupos agotados) Jueves 23 de octubre – 16:00 hrs. Conversatorio post función.





Viernes 24 de octubre – 19:00 hrs.

(función abierta a todo público, entrada liberada hasta completar aforo, previa inscripción en este link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCQgSNHMgsxGfdreABLUAZglPkcJB6ujOD_2O2EMqWm_xEGw/viewform

Lugar: Casa de la Cultura Concejal Eduardo Cancino Cáceres (PAC), Paseo Grohnert 5510, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana

Transporte público: a 2 cuadras de la estación de MetroTren Pedro Aguirre Cerda, pueden combinar en línea 1, metro estación central o por línea 6 metro Lo Valledor.

Auto: Por Av. Departamental entre General Velásquez y Ruta 5

La tercera función será una oportunidad para que la comunidad acceda libremente a esta propuesta que entrelaza arte contemporáneo y reflexión social.

Horror Vacui tuvo su estreno oficial el 21 de agosto de 2025 en la Casona Dubois, en el marco de un proyecto financiado por el Fondo de Artes Escénicas 2025, consolidándose como una obra dirigida tanto a públicos generalistas como a comunidades artísticas interesadas en nuevas teatralidades y salud mental.

Con estas presentaciones en Pedro Aguirre Cerda, Teatro Feral reafirma su compromiso con la descentralización cultural y el acceso equitativo al arte, fortaleciendo el vínculo entre creación contemporánea y territorios.

Proyecto financiado por el Ministerio de las Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Ver teaser promocional: