Telefonazo: Aldo Duque reveló que Javier Macaya lo llamó para pedirle que bajara su candidatura a alcalde de Santiago

El abogado Aldo Duque, quien se encuentra reuniendo firmas para postular como candidato independiente a la alcaldía de Santiago, reveló que ha recibido llamados de dirigentes de Chile Vamos pidiéndole deponer su candidatura.

En entrevista en el programa Todo va a estar bien del canal Vía X, Duque fue consultado acerca de presuntas presiones por parte de dirigentes políticos de derecha, esto luego de que Chile Vamos confirmara que el exministro Mario Desbordes (RN) será el candidato del sector para disputarle el municipio de Irací Hassler (PC).

A esto, Duque contestó que recibió llamados de «presidentes de partidos de Chile Vamos», y que acogió su solicitud «con respeto».

«Esos llamados telefónicos y esas reuniones han sido muy gratas tanto de parte de ellos como de parte mía», señaló Duque.

Consultado directamente sobre si el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, le había pedido bajar su candidatura, el abogado contestó que «así es, muy respetuosamente me lo pidió y fue un diálogo muy grato entre caballeros».

Finalmente, Duque también reveló las razones por las cuales no hubo primarias en el sector y apuntó directamente contra el excandidato presidencial Sebastián Sichel:

«Para que primara la unidad yo dije ‘no hay problema, vamos a una primaria’, que sean los vecinos de Santiago quienes decidan quién es su candidato. Ahora entiendo por qué no hubieron primarias, porque uno de los dos candidatos no quiso hacer primarias y no quiso preguntarle a los vecinos de Santiago. La persona que no quiso preguntarle a los vecinos fue Sebastián Sichel», declaró.