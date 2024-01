¿Telefonazo? Ximena Rincón arremetió a través de Twitter contra quienes la criticaron y luego borró el nombre de Pepa Hoffmann de la publicación

La senadora Ximena Rincón (Demócratas) se refirió a las presiones que sufrió su colectividad durante el debate de la reforma previsional que se aprobó este miércoles en la Cámara de Diputados. A través de una publicación en Twitter, Rincón apuntó contra los diputados Diego Ibáñez, Jaime Naranjo y Carlos Bianchi, además de la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Sin embargo, minutos más tarde editó su publicación para borrar el nombre de la exparlamentaria gremialista.

«El problema de Naranjo, Bianchi y ahora Ibañez Es que solo piensan en ellos y cuando se les acaban los argumentos o derechamente NO los tienen, entran en la descalificación personal, y el fondo es que esta es una propuesta tan mala que los diputados de Demócratas han señalado que darán los votos a la idea de legislar pero no a la discusión en particular! Mal el diputado Ibañez no solo infantil sino que artero. No estoy en la Cámara para responder a su bajeza!», escribió Rincón en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, este no fue el tweet original de la presidenta de Demócratas. Según se puede ver en el historial de versiones de la publicación, Rincón inicialmente había incluido el nombre de la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, junto al de los diputados oficialistas. No obstante, diez minutos después de realizada la publicación, Rincón decidió editarla para retirar el nombre de la gremialista de la lista.

El problema de Pepa Hoffman, Naranjo Bianchi y ahora Ibañez

Es que solo piensan en ellos y cuando se les acaban los argumentos o derechamente NO los tienen, entran en la descalificación personal, y el fondo es que esta es una propuesta tan mala que los diputados de… pic.twitter.com/sP1HNdvNhG — Ximena Rincón (@ximerincon) January 24, 2024

«El problema de Pepa Hoffman, Naranjo Bianchi y ahora Ibañez Es que solo piensan en ellos y cuando se les acaban los argumentos o derechamente NO los tienen, entran en la descalificación personal…», se leía en la publicación original.

Cabe recordar que la exdiputada María José Hoffmann generó indignación este miércoles al interior de Demócratas luego de amenazar con romper relaciones con la colectividad en caso de que sus parlamentarios votaran a favor de la reforma previsional del gobierno:

«Los pactos electorales no pueden ser tan pragmáticos de solo buscar acuerdos en una elección puntual (…) Ximena Rincón es una mujer muy inteligente que sabe que los actos tienen consecuencias», comentó Hoffmann en una entrevista radial.