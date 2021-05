Tío de hermanos asesinados en El Bosque afirma que presunto autor asistió al funeral vestido de mujer

La Fiscalía informó que este martes será presentado el único sospechoso del doble homicidio de dos jóvenes hermanos registrado el lunes de la semana pasada en la comuna de El Bosque.

A través de la cuenta en la red social Twitter, la Fiscalía indicó que el presunto autor – que responde al nombre de Fernando Behm – ambién será denunciado por el cargo de delito sexual contra una niña de 14 años.

El crimen tuvo lugar la noche del lunes 17 de mayo, cuando la propia madre encontró a sus dos hijos, Rubén y Catalina, fallecidos al interior del domicilio en el que residían, ubicado en Gran Avenida con Capitán Ávalos.

En ese momento, el mayor Luis Olivares de Carabineros detalló que: «Fue encontrada una menor de 14 años y un joven de 18 años, tendidos, uno en la cama y otro en el suelo, al interior de un dormitorio con evidentes signos de haber sido violentados, lamentablemente fallecidos».

El sospechoso fue detenido el pasado viernes por Carabineros.

Según la Policía, una persona que paseaba a su perro en el cerro La Pincoya de Huechuraba reconoció al individuo, cuyo rostro fue difundido a través de los medios.

Sospechoso habría asistido al funeral disfrazado

Por su parte, el tío materno de las víctimas, Sebastián Ubilla, aseguró que Behm habría asistido al funeral disfrazado.

Entrevistado en el programa Bienvenidos – cita el portal En Cancha –, Ubilla señaló que le pareció ver al sujeto en el funeral de los chicos, disfrazado de mujer.

“Yo lo vi solo, no sé si existirá una cámara en el cementerio, creo que ahí podrían buscar”, dijo el hombre respecto de este antecedente que se vincula a testimonios que sostienen que al presunto asesino se vestía de mujer por las noches para ir en busca de criminales y ajusticiarlos.

Ubilla también manifestó que la familia cree que Behm se hizo pasar por una mujer y se contactó con ellos por Facebook para obtener información y detalles sobre el caso.

¿Si la mamá sabía que su hijo esquizofrénico por qué no me lo dijo?

Por su parte, Claudia Ubilla, la madre de las víctimas, se refirió a los dichos de la mamá del único sospechoso del doble asesinato quien el viernes indicó que su hijo sufría “ataques de esquizofrenia”, situación que, de comprobarse, podría afectar la imputabilidad de cargos.

“Yo entiendo que todo esto tiene que tener una pericia, a él se le tiene que ver si realmente es lo que la mamá dijo, porque todos podemos cometer un delito y tacharnos de locos, eso puede ser muy fácil pero confío en que se van a hacer las cosas como corresponde, que se le va a hacer una evaluación”, dijo en declaraciones ofrecidas al programa Mucho Gusto.

Señaló que “si la mamá sabía que su hijo era enfermo, como dijo ella, que era esquizofrénico, que tenía autismo, que tenía múltiples personalidades, ella hablaba todos los días con él o día por medio, ¿por qué no me lo dijo?, ¿por qué no me advirtió?, ¿por qué no me mandó un mensaje?, ¿por qué no me dijo que su hijo era enfermo?, lo hubiésemos ayudado, lo hubiéramos llevado al sicólogo, haberle dado pastillas, lo que hubiese sido yo habría estado dispuesta a ayudarlo”.

«¿Por qué lo habla ahora?, ¿por qué si ella sabía que su hijo era un peligro?, ella conoció a mis niños, porque en un par de ocasiones que esta mugre dijo que ella estaba enferma mis niños fueron a verla. Yo sacaba cosas de mi casa para ayudarla a ella también», subrayó.

Ubilla aclaró que en ningún momento se contactó con la madre del imputado “porque no me interesaba, siempre decía yo que un hijo como sea no se le abandona. Yo tenía un poquito de resentimiento con ella porque una verdadera madre no abandona a su hijo, menos si está enfermo, supuestamente”.

«Si es que realmente es así, como dijo la señora, él no puede andar en la calle. Imposible, no existe una cabeza que diga que le van a dar otra oportunidad. No se puede», subrayó.