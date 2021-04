Tom Morello: «Cuando los músicos a través del mundo trabajan por un planeta más justo y decente, el espíritu de Víctor Jara está presente»

El reconocido guitarrista Tom Morello, quien fuera integrante de la mítica banda «Rage Against the Machine«(RATM) y también de «Audioslave«, y actualmente miembro de «Prophets of Rage«, concedió una entrevista a la Fundación Víctor Jara, que viene desarrollando un espacio que se llama: «Las huellas de Víctor Jara en el mundo», en el marco del programa «Encuentros cercanos de la Fundación Víctor Jara», que va todos los días jueves en las plataformas de la misma fundación.

En ese espacio, Morello, quien además es politólogo de la universidad de Harvard, habló de la cercana relación e influencia que en su vida ha tenido la figura Víctor Jara, lo que incluso lo llevó a visitar la tumba del cantautor chileno en el Cementerio General de Santiago de Chile, en uno de sus viajes a Chile.

En el video, Morello va respondiendo preguntas que le fueron previamente enviadas, y va relatando su relación con Jara:

«¿Cómo aprendí sobre Víctor Jara? Fue en mis estudios sobre cómo los Estados Unidos intervino en Latinoamérica apoyando el golpe fascista que derrocó a Allende. En el proceso de estudio supe de un músico llamado Víctor Jara quien fue asesinado por los fascistas. La gente pregunta si acaso la música puede cambiar el mundo, si acaso la música realmente importa. Bueno, Víctor Jara es un ejemplo perfecto, de que si, absolutamente”. Y agregó: “Víctor Jara fue considerado tan peligroso para los fascistas, que tuvieron que matarlo, eso es lo mucho que importa la música, es así como la música puede cambiar el mundo, así de grande era la amenaza para el régimen fascista que querían instalar. Así que cuando supe de Víctor Jara, me sumergí en su vida, su historia, y su música”.

Sobre como marcó en su vida la figura de Jara, Morello señala:

“Eso fue muy llamativo para mí porque yo no elegí ser un guitarrista, eso como que me eligió a mí, entonces fui ‘maldecido’ con este llamado y tenía que encontrar un camino para entrelazar mis convicciones a mi vocación, y Víctor Jara fue un gran ejemplo de alguien que hizo eso, de una forma que inspira”.

Para finalizar, Morello habla de la influencia como músico que ha tenido Jara en él y otros artistas:

«Yo sé que cada vez que estoy en un escenario tocando guitarra o con un micrófono, el espíritu de Víctor Jara está ahí conmigo, y las cosas por las cuales él luchó, yo seguiré luchando por ellas. Los músicos a través del mundo cuando estamos con nuestra música, nuestros seguidores, nuestras amistades, nuestros compañeros, trabajando por un planeta más justo y decente, el espíritu de Víctor Jara está presente».

Puedes ver la entrevista completa en el siguiente video: