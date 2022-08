Trabajadores de Salcobrand denuncian amedrentamiento por parte de la empresa para que firmen contratos abusivos

Este miércoles comenzó la negociación colectiva entre Farmacias Salcobrand y el Sindicato n°2 de Trabajadores, esto luego de que los funcionarios denunciaran hostigamiento por parte de la cadena para obligarlos a firmar contratos abusivos.

El sindicato levantó una campaña comunicacional bajo la consigna NO TE APROVECHES SALCOBRAND, la cual cuenta con apoyo de organizaciones nacionales e internacionales como Conatracops y UNI Global. Distintos parlamentarios y movimientos sociales chilenos ya han manifestado su solidaridad con las demandas de los trabajadores.

Las principales aspiraciones levantadas por el sindicato incluyen la mejora de los sueldos base, terminar con los incentivos a la venta de medicamentos de alto costo y el apoyo para optar a créditos hipotecarios y beneficios bancarios. Desde el órgano gremial también hacen suyo el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales y demandan el cierre del comercio a las 20:00 horas.

Fueron casi cien socios y dirigentes los que llegaron al encuentro en la comuna de Santiago, el que además fue transmitido vía Youtube. Se trata de la primera reunión presencial de dicho sindicato desde el 2019.

En la reunión se mostraron distintos testimonios de trabajadores que denunciaban acoso laboral por parte de la empresa, la cual los estaría hostigando para que firmen contratos con condiciones abusivas y perjudiciales.

En uno de los videos se muestra el testimonio de Miriam Vargas, auxiliar de farmacia que acusa que la cadena no reconoce su título. No solo eso, sino que le han cambiado arbitrariamente su sucursal para amedrentarla.

«Esto es porque no quiero firmar un contrato que no nos conviene. Yo estudié y me preparé para ser auxiliar de farmacia y ahora en este nuevo local donde estoy van a ir de nuevo con la carta, y no voy a firmar y me van a tener que cambiar. Es una persecución constante a los que no firmamos este contrato», declara.

El llamado del sindicato es a trabajar con unidad y compromiso para alcanzar las metas demandadas.