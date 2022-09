Trabajadores del INE se movilizan para exigir mejoras en sus condiciones laborales

Por Manuel Arismendi

Posterior al plebiscito del 4 de septiembre pasado, Chile vuelve a ser el mismo país, sin cambios estructurales, con serias fallas sociales y económicas. Así lo demuestran las movilizaciones que llevan adelante los trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en todo el territorio nacional, una de cuyas muestras es develada por las y los funcionarios de esta institución en la región de La Araucanía, al sur del país.

Edesia Silva, presidenta regional en La Araucanía de la Asociación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Instituto Nacional de Estadísticas, ANFINE, explicó en medio de manifestaciones, que la movilización iniciada esta segunda semana de septiembre surge de las malas prácticas de la institución. En tal sentido, hacen un llamado al Estado, para que se les considere como trabajadores, y expresa “Somos un servicio técnico que entregamos la información para que se generen las políticas públicas, y no se nos ha dado el valor que corresponde”.

La dirigente sostuvo que padecen de desigualdades al interior del INE, pues existe, a su juicio, una brecha en lo que es la carrera funcionaria, “Se está pasando años de antigüedad, experiencia laboral y están ingresando personas con mejores grados y mejores sueldos; no es nada contra ellos, es una mala práctica de la institución”, puntualiza.

Respecto a las remuneraciones, Silva agrega que hay una brecha salarial, “tenemos temas graves en lo que son salarios; tenemos un tema que se llama ´banda salarial´, pues hay personas que por hacer un mismo trabajo ganan menos que el resto, haciendo la misma función y eso no puede pasar”.

Producto de lo anterior, al interior del INE existe un desmedro físico y mental, detalla la dirigente, lo que es atentatorio contra su dignidad, frente a lo que pide a las autoridades les miren como funcionarios y se mejoren las remuneraciones de las personas que están mal.

Edesia Silva manifiesta que la carrera funcionaria al interior de la institución, no existe, esto porque los funcionarios eficientes no son protegidos, y muchos de ellos en su mayoría se van del INE, por lo que esta movilización también va en ese sentido, exigiendo la dirigencia de las y los trabajadores que las autoridades les escuchen.

Silva agrega “somos una de las instituciones más antiguas del país, nuestra información es relevante para las políticas públicas y no se nos da el valor, por lo que exigimos que realmente se nos haga una mejora en todo aspecto, tanto en la carrera funcionaria, como en los salarios”.

Sobre el anterior punto, matiza que hay un clima laboral muy malo, “pero no es por nosotros, es por la institución, por las prácticas que realiza; hay personas con enfermedades profesionales, un desgaste psicológico, emocional, donde vemos que colegas todos los días están ganando menos y haciendo el mismo trabajo que nosotros, entonces, exigimos igualdad para cada uno de nosotros, que se remunere según corresponda, y con derechos. Los sueldos están prácticamente congelados; las cosas suben, sin embargo, seguimos haciendo el trabajo”.

Las y los trabajadores del INE esperan que salga algo en limpio, porque, lamentablemente, expresan “se hizo una movilización en enero y la directora no cumplió, firmó el petitorio y no cumplió, así que en estos momentos no nos vamos a bajar mientras no tengamos la confianza de que estamos solicitando que los mínimos se vayan a cumplir”.

Apoyo desde la ANEF

Sandra Marín Cheuquelaf, presidenta de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Araucanía, expresó el apoyo de las y los trabajadores públicos, dada la pertenencia de ANFINE, y por la situación que les afecta y arrastra desde hace años, por lo que han solicitado el apoyo de ANEF para el acompañamiento en estas demandas.

Marín Cheuquelaf, al referirse a esta movilización, lamentó el complejo escenario que enfrentan desde ANFINE, y señaló “así como está el escenario político, los trabajadores no tenemos herramientas para poder ir subsanando las debilidades estructurales que tenemos en la administración pública».

La presidenta de ANEF Araucanía se remite a la coyuntura actual que golpea a la sociedad chilena, post plebiscito, y detalla “se iba consagrar en la nueva Constitución el trabajo decente, servicios de calidad, derechos que son, justamente, los que no hay en la actualidad, y que son eternamente vulnerados. En esta dirección regional del INE se desempeñan 45 trabajadores para atender las demandas, en cuanto al dato o estadística a nivel regional en todos los territorios».

Marín Cheuquelaf agrega que “En las zonas urbanas y rurales de los 45, 11 son encuestadores u operadores, de ellos, 5 están con licencia, porque también a ellos les ha afectado el tema de la seguridad, que es un tema que vamos a abordar en este semestre como ANEF, sobre la seguridad de los trabajadores públicos, porque ahí hay mucho qué decir, y esto también no es trabajo decente. Entonces, los trabajadores vamos a seguir vulnerados, llevamos cuatro días de pasado el plebiscito, y ya estamos en la calle”.